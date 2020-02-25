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25 лютого • оновлено в 17:55
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IKEA відкриє перший магазин в Україні у 2020 році: стало відомо, де

1.6т
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Шведський ритейлер IKEA перший магазин в Україні відкриє у серпні 2020 року в ТРЦ Blockbuster Mall в Києві.

Таке припущення висловив голова правління девелоперської компанії "Мандарин Плаза" Олександр Черницький, сказано в публікації "Бізнес. Цензор".

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IKEA знову перенесла відкриття першого магазину в Україні

"Об'єкт наповнюємо. Є ряд цікавих якорів, з якими трохи пригальмували, але зараз будемо прискорюватися. Мова, головним чином, йде про IKEA. Йде процес запуску. Набором орендарів зараз займається сторона Спектора – Colliers International", – сказав Черницький.

Відповідаючи на питання, скільки часу може знадобитися на відкриття магазину IKEA, він сказав: "Думаю, в серпні відбудеться відкриття".

Стало відомо, коли IKEA відкриє перший магазин в Україні

Стало відомо, коли IKEA відкриє перший магазин в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку IKEA планувала відкрити свій перший супермаркет в ТРЦ Ocean Mall.

Але через перенесення терміну здачі ТРЦ в експлуатацію, компанія планувала відкрити чотири пункти видачі замовлень площею близько 500 кв. м кожен.

Шведський ритейлер IKEA підписав договір на відкриття першого магазину в Україні площею близько 6 тис. Кв м в київському ТРЦ Blockbuster Mall, який належить Вагифу Алієву.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Торгівля в інтернеті
Місце
Україна
Тег
IKEA
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
И прапор свой на картинку прижопили. Xoxлизьм, xyле. СУГС, ёпста
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