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29 жовтня • оновлено в 15:56
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Злий одесит
Злий одесит
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Играть в транзит России придется по правилам Украины

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В то время как Еврокомиссия выражает разочарование итогами трехсторонних переговоров по вопросу продления договора о транзите российского газа через территорию Украины, я вижу патовую ситуацию для РФ и всё больше возможностей для диктата своих условий Украиной.

Как известно, российская делегация в ходе переговоров в Брюсселе отказалась идти на уступки, отвергнув предложение украинской стороны, а именно: 10-летний контракт на 90 млрд кубометров газа ежегодно с 60 млрд фиксированного объема и 30 млрд кубометрами "изменяемыми". Кроме того, российская сторона настаивает на мировом соглашении по судебному спору "Газпрома" и "Нафтогаза", вылившегося россиянам в $2,56 млрд.

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Между тем, действующий транзитный договор прекращает своё действие 31 декабря и если до этого срока Россия не пойдёт на уступки, то она лишится возможности поставлять минимум 60 млрд кубометров газа в год в ЕС. Ведь "Северный поток-2", который всё ещё не запущен и если будет запущен хотя бы в 2020-м, сможет обеспечить лишь 27,5 млрд кубометров газа в год.

В свою очередь, за девять месяцев этого года через нашу газотранспортную систему в ЕС из России было пропущено 66,31 миллиарда кубометров газа, что на 868,4 миллиона кубометров газа больше, нежели за тот же период 2018 года. В этом году ожидается объем поставленного российского газа в ЕС по украинской ГТС не менее 90 млрд кубометров.

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И вот теперь возникает вопрос, насколько долго Россия сможет строить из себя неприступный бастион, имея перспективу потерять прибыль от поставок минимум 60 млрд кубометров газа в год. Прибыль крайне важную и критичную для экономики РФ. Ну и самое главное, насколько твердо Украина будет придерживаться своей позиции в этом споре. Ведь все козыри (и даже больше) на сегодняшний день в наших руках.

Наблюдаем!

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Автор
Злий одесит Злий одесит
Місце
Росія
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз" Північний потік - 2
Джерело
Джерело: ЖЖ Злого одессита
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Функционер "Нафтогаза" пан Витренко сказал, что если не будет транзита, закачаем водород. Слава Украине! )))))))))))))) Ну и не корысти ради, а токмо в плане ознакомления оставляю внизу ссылку, возможно, пригодится через год-другой. http://www.expertcen.ru/article/ratings/luchshie-bolgarki.html
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
Влажные мечты селюка...:)
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
" то она лишится возможности поставлять минимум 60 млрд кубометров газа в год в ЕС.". Украина подписала третий энергопакет и поэтому обязана будет выставлять свои транзитные мощности на аукцион. Там Газпром их и купит. Как уже проделывал в Грузии, которая вся из себя независимая тоже думал, что самая умная.
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