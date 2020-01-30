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30 січня • оновлено в 17:49
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"Ідіть у суди!" Милованов назвав топ-5 підприємств з рекордними боргами з зарплати

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В Україні 5 підприємств стали рекордсменами по боргами з зарплати. Загалом вони не виплатили працівникам майже 700 млн гривень.

Серед них – шахти, підприємства оборонки і хімпрому. Про це в четвер, 30 січня, повідомив міністр економіки Тимофій Милованов в Facebook. За словами Милованова, найближчим часом він збере нараду з керівниками цих підприємств, щоб вирішити питання з невиплатами.

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Топ-5 підприємств-боржників:

  1. "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання" – 251 млн грн;

  2. "Азовзагальмаш" – 220,8 млн грн;

  3. "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" ("Південмаш") – 134,3 млн грн;

  4. НДІ "Квант" – 52,8 млн грн;

  5. Вугільна компанія "Краснолиманська" – 30,2 млн грн.

Борги з зарплати

Борги з зарплати

Міністр попросив людей, яким роботодавці винні гроші, не мовчати, а тиснути через профспілки і суди.

"Що я прошу зробити людину, якій затримують зарплату? По-перше, перевірити, чи є на вашому підприємстві профспілка. Якщо так – зверніться зі скаргою до неї. По-друге, готуйте звернення до суду. Не треба цього боятися, це сучасний спосіб захистити себе. По-третє, зверніться до Держслужби з питань праці. Цей орган займається питаннями виконання роботодавцями своїх зобов'язань перед працівниками. Перш за все, своєчасності виплати заробітної плати та безпеки праці. Звертайтеся до Держпраці зі скаргами, і це нам дозволить запустити формальний процес вирішення питання від держави", – написав Милованов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тернопільській області вчителька сільської школи мало не поплатилася за те, що поскаржилася на невиплату заробітної плати.

У вівторок, 21 січня, в приміщенні Львівської ОДА лідери профспілок ДП "Львіввугілля" влаштували протест з вимогою виплатити працівникам підприємства заборгованість по зарплаті, яку ті не отримують з листопада 2019 року.

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Читайте всі новини по темі "Зарплати в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Зарплати в Україні долг по зарплате
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Теги
зарплата долги
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Гоша Злой
Гоша Злой
МИлованов знает что говорит - недавно отстоял свои права и сам себе выплатил почти 200000 зп)
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