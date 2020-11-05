"IBox Банк" знову в грі: як фінсектор врятував один із найбільших інтернет-банків країни

У 2014 році Національний банк України почав велику чистку банківського сектору. Валерія Гонтарева взялася за очищення банківської системи від неплатоспроможних банків і від банків, які грішили різного роду схемами.

На початку 2017 року керівництво Нацбанку заявило, що очищення системи практично закінчено. Банки, які, на думку регулятора, порушували законодавство, було виведено з ринку. У підсумку за період із січня 2014-го по січень 2017 року кількість комерційних банків зменшилася майже вдвічі: із 180 до 96. А на початок 2020 року в Україні і зовсім залишилося 75 банків.

У листопаді 2013 року Forbes написав про те, що глава Наглядової ради "Дельта Банку" Микола Лагун вирішив придбати компанію iBox. Співвласниками iBox були президент "Альфа-Банку" Олександр Луканов і колишній директор із корпоративного бізнесу "Альфа-Банку" Євген Березовський. У березні 2014 року Євген Березовський сам прийшов працювати в "Дельта Банк".

У 2015 році Євген Березовський став працювати з "Агрокомбанк". Його було створено в далекому 1993 році, його власниками тоді були Анатолій і Володимир Дроботи, політики і бізнесмени. "Агрокомбанк" спочатку спеціалізувався на обслуговуванні сільськогосподарських підприємств.

Євген Березовський пообіцяв братам Дроботам створити банк у смартфоні (аналог "Монобанку"), завести під банк мережу терміналів Ibox та залучити капітал.

Власники вирішують змінити стратегію і навіть назву: "Агрокомбанк" стає "iBox банком" і спрямовується розвивати транзакційний бізнес і електронну комерцію. Євген Березовський став новим партнером і операційним директором банку. У 2017 році Березовський увійшов до його власників, викупивши частку в розмірі 6,12%.

У 2018 року бізнес зіткнувся із серйозними проблемами: не витримав ринкової турбулентності. 13 лютого 2018 року авторитетне рейтингове агентство "Кредит-рейтинг" зупинило довгостроковий кредитний рейтинг "iBox банку", відповідно, кредити, видані банком Дробота – Березовського, було визнано ризиковими, прогнозувалося, що банк закриється до 2020 року.

Однак на горизонті з'явилася фінансова компанія Leogaming, рахунки якої обслуговував "iBox банк". До 2020 року в "iBox банк" для порятунку закидається десант фахівців із групи Leogaming, унаслідок чого 6 грудня 2019 року з посади начальника фінвідділу адвокатської компанії "Леопартнерс" в "iBox-банк" приходить Світлана Гармаш, щоб очолити управління дилінгу. А вже 3 червня 2020 року вона має стає членкиною правління і переходить на ключовий департамент – казначейства і фінансових операцій. У "Леопартнерс" Світлана прийшла з аналогічною позиції в ФК "Леогеймінг", де відпрацювала майже рік.

Також на посаду керівника департаменту маркетингу призначається комунікаційний менеджер компанії "Леоґеймінґ" Максим Сорокін.

З їх призначенням починається інтенсивне оздоровлення "iBox-Банку". 17 березня 2020 року акції співвласника "iBox Банку" Євгенія Березовського в розмірі 9,33 млн грн було продано на фондовій біржі ПФТС.

А 1 червня за згодою сторін іде у відставку глава правління Галина Хейло, пропрацювавши на цій посаді з 2017 року. На її місце в.о. голови правління банку призначається Заряна Ківак, яка раніше працювала в підрозділі фінмоніторингу і була членом правління.

І вже в серпні "iBox банк" зміг погасити борг Національному банку України в розмірі 40 млн грн. Зазначимо водночас, що за перші 6 місяців поточного року розмір чистих активів банку перевищив 1,5 млрд грн, що вдвічі більше за показники першого півріччя 2019 року.

На своєму сайті "iBox банк" позиціонує себе як універсальний банк, який надає стандартний набір послуг населенню й українським компаніям. Розміщує депозити, видає кредити, здає в оренду сейфи і так далі.

Зважаючи на звітність, банк працює переважно з корпоративними клієнтами: частка кредитів бізнесу в кредитному портфелі банку перевищує 90%, а обсяг коштів юросіб на депозитних і поточних рахунках досягає 83% усіх зобов'язань банку.

Водночас у структурі доходу "iBox банку" переважають комісійні доходи. Їх частка в загальному заробітку – 70%. У такій моделі бізнесу немає нічого нового: транзакційні банки існують у багатьох країнах як на просторах СНД, так і в Євросоюзі.

Платіжну систему Leo Національний банк України зареєструвала 3 січня 2017 року. У травні 2019 року система отримала статус міжнародної, а в лютому 2020 року оператор системи в особі "Леоґеймінґ Пей" отримав валютну ліцензію.

За даними YouControl, часткою 65% в ФК "Леоґеймінґ Пей" володіє Олена Шевцова, вона ж і директорка компанії.