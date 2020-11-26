IBOX Bank відкрив три нових відділення у листопаді

Комерційний банк IBOX Bank відкрив три нових відділення в листопаді 2020 року.

Про це повідомила пресслужба банку. Нові відділення запущені в трьох великих містах:

3 листопада, Львів: вул. Щирецька, 36, ТВК "Південний";

20 листопада, Одеса: пров. Старокінний, 6;

25 листопада, Дніпро: вул. Воскресенська, 17.

Тепер у Львові та Одесі налічується по два відділення банку, а в цю середу Айбокс Банк почав працювати і в Дніпрі.

"Не зважаючи на курс в діджитал-трансформацію, яку ми успішно впроваджуємо в цьому році, Айбокс Банк активно працює з корпоративним клієнтами, які вважають за краще обслуговування у відділеннях, а не дистанційні рішення. Банк давно планував почати роботу в Дніпрі і вже має великі плани на плідну співробітництво в цьому місті", – підкреслила т.в.о. голови правління IBOX Bank Заряна Ківак.

Відділення надаватимуть весь спектр банківських послуг, обслуговуючи приватних і юридичних осіб. Відкриття депозитів, а також оформлення і обслуговування платіжних карток ведеться в нових відділення Львова і Дніпра.

"Крім очевидних переваг для фізичних та юридичних осіб, які ми можемо надати, для банку вкрай важливо мати представництва у всіх містах-мільйонниках і обласних центрах. Тому відкриття відділень зараз – сигнал для всіх наших клієнтів, що банк успішно працює, незважаючи на виклики 2020 року", – розповіла начальник управління банківською мережею IBOX Bank Людмила Козій.

Нагадаємо, минулого тижня IBOX Bank запустив інтернет-еквайринг для бізнесу і отримав нагороду Milestone Achievement на Mastercard Day 2020. Ці досягнення стали результатом ребрендингу і нової стратегії розвитку банку, за які 28 жовтня міжнародний фінансовий клуб "Банкір" визнав Айбокс Банк кращим транзакційним банком 2020 року.