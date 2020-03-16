Ядерной бомбой ликвидности — по рынкам. А им - все равно...

Мировая экономика в ауте от коронавируса.

(https://cdn.iz.ru/sites/default/files/styles/1920x1080/public/article-2020-02/2020-02-15T123104Z_2107389471_RC201F9H6VXK_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH.JPG.jpg?itok=WSZCxNzU)Четверг 12 марта (признание коронавируса пандемией (https://t.me/SerpomPo/5390)) на мировых рынках стал хуже, чем 27 февраля (сообщения о первых заболевших в Европе и Америке (https://t.me/SerpomPo/5276)). 12 марта стал худшим днем в истории для фондовых рынков Франции и Великобритании, для США и Германии — худшим за 30 лет.

Мировые политики закрывают границы и вводят чрезвычайное положение. Мировые финансовые регуляторы прибегают к сильнейшим средствам обеспечения ликвидности рынкам. Самым мощным с кризиса конца нулевых, а иногда и превосходящих их. Прекрасно понимая, что уже случившееся — катастрофа для рынков. Но это совсем не конец. Худшее - еще впереди... И только Россия как будто в стороне от всего этого...

Стали известны масштабы экономических потерь Китая. За январь-февраль промышленность страны упала на 13,5% (к 2 месяцам прошлого года), розничные продажи — на 20,5%, инвестиции — на 25%. Да, вроде бы вирус пошел на спад (хотя не исключен второй круг), но ведь это только удар со стороны внутреннего спроса. А впереди еще проблемы с сокращением спроса внешнего...

Другие страны смотрят на Китай и примеряют его показатели к себе. И им становится страшно. Панически страшно.

Goldman Sachs объявила свой прогноз для США: 0% ВВП в I квартале и -5% во втором. И только с третьего — уверенное восстановление.

Обнуление по-американски. В воскресенье ФРС провела второе уже внеочередное заседание и снизила процентную ставку до 0-0,25%. Сразу впятеро. Но не это даже главное. В ближайшую неделю на рынок поступит по разным каналам от ФРС ок.$1,5 трлн, а за месяц — до $4 трлн. Раунды количественных смягчений конца нулевых-начала десятых были в разы меньше и растянуты на многие месяцы...

ЦБ других ведущих стран мира не могут снижать ставку (как ФРС) — она и так около нуля, дальше некуда, в Японии и Швейцарии — вообще отрицательна. Зато объявляют новые программы накачки ликвидностью — тоже масштабные. ЦБ Японии проводит количественное смягчение до $1 трлн, ЕС создает фонд помощи и другие меры ценой под 50 млрд евро.

А что Россия?

ЦБР и минфин сдерживают падение рубля (и то, если бы не обнуление конституции — и его бы отпустили) и поизносят успокаивающие речи... В результате у людей все больше подозрений, что власти скрывают правду. От них. И от себя самих.

Хуже политики во время пандемии нет — если это так.

Антикризисный штаб во главе с посторонним для федеральных структур власти человеком (Собяниным) — это что ли адекватный ответ пандемии?

300 млрд руб. - на что они будут использованы? На закупку масок втридорога и перепродажу их впятеро дороже (как уже сделали собянинские структуры - выяснил Навальный)? Налоговые каникулы для бизнеса — как это будет выглядеть в реальности?

Оплачиваемые больничные для тех, кто на карантине, — отлично. Давно пора, людям надо же на что-то жить, у половины россиян нет сбережений вообще, живут от зарплаты до зарплаты... Правда, и тут правительство стремится сэкономить и переложить расходы на бизнес, называя это не оплатой больничного, а компенсацией доходов людей...

И это весь план правительства? Слабовато выглядит...

Рынки никто успокаивать не собирается. Пусть себе как хотят... Снижать %? Ни за что. Обсуждается только его повышение. Поддерживать малый бизнес? Нет. Обеспечивать первоочередными мерами предохранения от вируса? Да, мы масками за деньги обеспечить не можем...

Более того, мы сами резко ухудшаем для себя ситуацию. Решение Путина обрушило рынок нефти (https://t.me/SerpomPo/5357), и наш бюджет сразу превратился из профицитного в лучшем случае в нулевой, а в худшем — дефицитный. Теперь мы обосновываем, что правильно поступили. Хотя любому незаинтересованному наблюдателю ясно, что это было выплескивание масла в огонь... Но раз мы упорствуем, не признаем ошибки — то поля для нового раунда переговоров с ОПЕК нет. Мы сами делаем все еще хуже...

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