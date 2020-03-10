Хто стане новим генпрокурором України: винуватець ДТП з мільйонними заробітками?

В Україні залишається вакантною посада генерального прокурора. Після відставки Рябошапки одним із головних кандидатів на крісло називають Віктора Іонушаса. Юрист, якого привів у політику його старий клієнт, тоді ще актор і продюсер Зеленський.

Однією з основних претензій до звільненого генпрокурора було те, що він не підписав підозри Петру Порошенку. Цілком імовірно, це завдання перейде вже до Іонушаса. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Топ фактів про майбутнього кандидата в генпрокурори

Адвокат без досвіду в кримінальних справах. Фірма Іонушаса ніколи не займалася кримінальними справами. Її сфера діяльності – захист прав інтелектуальної власності.

Винуватець ДТП. У червні 2018-го, як зазначено в реєстрі судових рішень, ймовірного генерального прокурора визнали винним у порушенні правил дорожнього руху. Porche Macan юриста влетів на Повітрофлотському мості в Hyundai. Іонушас звинувачував у аварії жертву ДТП, але суд постановив – відповідальним є водій Porche.

Був співавтором 14 законопроєктів (як нардеп). Велика частина – в кримінальній сфері. Причому активною позицією за час роботи в Раді він не відзначився.

Родом із Росії. Іонушас народився в Росії – у Санкт-Петербурзі. Але вищу освіту здобув уже в Україні.

Займається спортом і пишається фізичною формою. На своїх сторінках у соцмережах Іонушас, ймовірний майбутній генпрокурор, активно публікує фотографії зі спортивного залу, басейну, бігової доріжки.

Офіційний мільйонер. У декларації Сергія Іонушаса вказано, що за минулий рік він заробив 4,4 млн грн. А за час своєї кар'єри накопичив 456,9 тис. у валюті та 185,7 тис. грн.

Працював із "Кварталом 95" і добре знає Зеленського. Іонушас багато років займався оформленням авторських прав на контент "Кварталу 95". Його можна вважати ще одним другом "із минулого життя" президента, якого останній потягнув із собою у владу.

Коротка біографія Іонушаса

Сергій Іонушас народився в Росії, в Санкт-Петербурзі, 18 жовтня 1979 року. Вищу освіту він здобув уже в Україні, в Інституті інтелектуальної власності й права та Національному університеті імені Шевченка в Києві, в якому Іонушас почав навчатися в 2002 році.

Довгий час працював у приватному юридичному секторі – юристом і адвокатом, неодноразово займався захистом авторських прав. Вступив у Асоціацію адвокатів України.

У 2019 році, під час президентських виборів, Сергій Іонушас був довіреною особою Володимира Зеленського, який тоді був кандидатом у президенти України.

На позачергових виборах до Верховної Ради України, які відбулися в 2019 році, Сергій Іонушас балотувався в народні депутати від політичної сили "Слуга народу" (за загальним списком партії під номером 38) і успішно пройшов до парламенту.

У березні 2020 року з'явилася інформація про те, що Сергій Іонушас може бути призначений генеральним прокурором України замість Руслана Рябошапки, який подасть у відставку.

У 2018 році Сергій Іонушас задекларував квартиру, земельну ділянку та житловий будинок із гаражем. Крім того, є власником автомобіля марки Porsche.

Також він вказав 58 650 гривень прибутку – зарплата в компанії ТОВ ЮФ "ГЕЛОН", а також 137 000 гривень, отриманих за роботу у фірмах "КОНСІОН" і "ФАРМАЦЕВТ ПРАКТИК".

Згідно з інформацією, доступною в мережі, Сергій Іонушас неодружений.

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