Схеми відмивання, крадіжки ПДВ та інші махінації: хто відповість за злочини ДПЗКУ

Епізод 1. Частина 1.

Бюджет України, за деякими даними, щомісяця втрачає через махінації з ПДВ близько 5 млрд грн. Це величезні гроші, які осідають у кишенях і не потрапляють до державної скарбниці. Наприклад, у січні бюджет не виконали на 13,8 млрд грн. Майже половину дефіциту можна покрити, якщо навести порядок зі сплатою головного податку.

OBOZREVATEL провів масштабне розслідування, вивчив операції державних корпорацій, рітейлерів та великого бізнесу і виявив десятки документально зафіксованих схем.

Більшість держкомпаній не тільки декларують копійчані доходи або зовсім працюють у збиток, але і, судячи з отриманих даних, вимивають гроші. Найчастіше на цьому заробляють призначені керівники і пов'язані з ними корупціонери у владних кабінетах.

Ми вирішили допомогти правоохоронцям, податківцям і новій владі залатати бюджетні діри. Для цього не обов'язково підвищувати податки для малого бізнесу або вчергове перевіряти пенсіонерів і пільговиків. Досить навести лад із великими платниками податків.

Перший матеріал – розслідування про Державну продовольчо-зернову корпорацію України (ДПЗКУ). Ми розібрали близько 10 схем із купівлі кукурудзи, ячменю, зерна у фірм з кількома співробітниками, які не мають товарів, які вони нібито продали. Нижче – тільки частина з них.

Працюють з відомими обготівковувачами

Державна продовольчо-зернова корпорація – справжній монстр ринку. Величезний штат (п'ять тисяч співробітників), найбільше представництво в регіонах (20 відділень) і масштабні схеми обготівковування.

OBOZREVATEL вдалося розплутати низку ланцюжків зловживань, у результаті яких бюджет втратив мільйони, а компанія заплатила за повітря. Гроші просто губилися дорогою по товари, які неможливо було придбати.

Сaймон Чернявський, в.о. голови правління ДПЗКУ

Ось тільки кілька прикладів (докладніше читайте в наступних матеріалах). Випадок перший – "купівля ячменю". ДПЗКУ у вересні 2019-го перевела "ТОВ Салана-Трейд" понад 46 млн грн за покупку 10 тис. тонн ячменю і 1,7 тис. тонни пшениці. І ось тут починається ланцюжок.

"Салана-трейд" "купила" ячмінь і пшеницю у ТОВ "Програматік" (за 42,5 млн грн). 3,5 млн грн загубилися дорогою. Мовляв, націнка постачальника. У "Програматік" і головний бухгалтер, і директор, і засновник – одна людина. Найчастіше – це ознака фіктивності. Але поки цю деталь упустимо.

"Салана-трейд" купила свою пшеницю і ячмінь у трьох компаній на загальну суму 42,3 млн грн (загубилося лише 200 тисяч). Але ось постачальники: "Лайт Груп", "Олкарія Стандарт", "Спецрента", "Проксітехноторг" ніякого ячменю фізично продати не могли. У 2019-му вони його, за нашими даними, не купували і не виробляли.

Більше того, всі чотири компанії викликають цілу низку питань. Наприклад, у "Лайт Груп", як і "Олкарія Стандарт", основний вид діяльності – оптова торгівля пиломатеріалами. А "Проксітехноторг" уже замішаний у відмиванні грошових коштів (постанова Голосіївського райсуду №87546716). Заснувала компанію нібито 22-річна жителька одеського села.

Тобто, угода, ймовірно, має всі ознаки фіктивності. Навіщо це робиться? Це не тільки спосіб вивести гроші з компанії, але і можливість украсти гроші на податки. Згідно із законом, покупець має право на податковий кредит, коли робить покупку, а коли сам продає – отримує податкове зобов'язання. Від зобов'язань віднімають кредит і платять у бюджет тільки різницю, а не весь ПДВ. Справа в тому, що в результаті цілої серії угод податкові зобов'язання фактично зникли.

Склади ж у результаті виявилися порожніми – насправді жодних угод не було.

Іще один приклад – "купівля кукурудзи" на 38,4 млн грн (11,8 тис. тонн або 3,2 тис. грн за тонну). Головний постачальник – ТОВ "Равенстеп". Він нібито купив кукурудзу у "Торгового дому "Кронос" і ТОВ "Діана Торг".

"Діана торг" купила в свою чергу кукурудзу у "Ранг груп" і "Все-Світ-Торг". Остання зареєстрована на 22-річного жителя Житомирської області, його компанія взагалі кукурудзу не купувала. Водночас "Ранг груп" закупила всього лише 1,8 тис. тонн кукурудзи і за ціною всього лише 1,2 тис. грн за тонну. Тобто в рази дешевше, ніж нібито купила ДПЗКУ.

Постачальник "Кроноса" – "Імон груп" також потрібної кількості кукурудзи не мала. У 2019 році вони закупили всього лише 501 тонну кукурудзи і за ціною 1,6 тис. грн за тонну. Звідки взялася інша частина партії – загадка. А ось податкові зобов'язання з ПДВ дорогою знову загубилися.

Як працюють схеми і хто на черзі

Махінації з ПДВ – чи не головна схема в великих компаніях. Гроші, які повинні поповнити бюджет, розчиняються в ланцюжку з підставних компаній. Фіктивні угоди позбавляють бюджетів підприємств сотень мільйонів гривень. Більше того, це дає можливість не платити ПДВ за реальні операції.

Чинний в.о керівника

Ірина Марченко. Керівник ДПЗКУ з липня по грудень 2019-го (з січня 2018-го була в.о);

Зараз ДПЗКУ очолює Сaймон Чернявський (працює кілька місяців), а до нього працювала Ірина Марченко. В середньому в 2019-му вона отримала від держкомпанії 275 тисяч гривень на місяць. Навіть величезні зарплати не заважають проводити сумнівні угоди, які мають усі ознаки фіктивності.

Один із колишніх керівників – Петро Вовчук у жовтні 2019-го був затриманий у Литві. І теж за махінації. Керівників звільняють, затримують. А хто буде повертати гроші? Щорічно, за нашими оцінками, "робота" такого керівництва призводить до втрати $100 млн.

І поки держава не наведе лад із великими платниками податків, українці залишатимуться однією з найбідніших націй Європи. Бюджет не вдається виконати через величезні дірки, а грошей на інфраструктуру, соціальні проєкти, дешеві кредити для бізнесу просто не вистачає.

І це гроші кожного українця. Крадіжка в високих кабінетах це низькі пенсії, жебраки бюджетники, розбиті дороги, слабка економіка. Жоден інвестор не прийде туди, де балом править корупція, а суддів можна купити.

Детальніше розслідування схем ДПЗКУ дивіться незабаром у відео-розслідуванні OBOZREVATEL.

Це тільки перша частина розслідування діяльності ДПЗКУ. У наступних матеріалах ми розповімо більше про махінації корпорації, а також надамо докази ухилення від податків і фіктивних операцій найбільших українських платників податків.

Також OBOZREVATEL офіційно звернеться в правоохоронні органи і до фіскалів із вимогою розслідувати злочини і буде стежити за результатами розглядів.

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