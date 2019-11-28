"Нехай відповідає за свої слова!" Криклій відреагував на скандальну заяву Клітіної

Міністр інфраструктури Владислав Криклій звинуватив свою ексзаступницю Олександру Клітіну в брехні через її слова в листуванні з пранкером "Джокером" про вплив олігархів на міністерство.

Також він пояснив, чому між ним виник конфлікт і чому він хотів її звільнити. Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН. Зокрема, Криклій став на захист директора Проектного офісу з питань державно-приватного партнерства Тараса Бойчука.

"Взагалі, я його не призначав. Його обирав Світовий банк і IFC, бо вони повністю фінансують проектний офіс, керівником якого є Бойчук. Ображати його і команду, як на мене, не справедливо. До проекту у мене немає претензій. Хай Клітіна відповідає за свої слова", – сказав Криклій.

Криклій зазначив, що Клітіна, яка намагалася зайняти пост міністра, робила це неприпустимими методами (має на увазі наклеп на інших). При цьому до її роботи були питання.

"Клітіна відповідає за євроінтеграцію. Коли я прийшов, ми мали 24 відсотки виконання плану відносно асоціації з ЄС. Зараз - 40 відсотків. Тобто, за два місяці ми просунулися набагато більше, ніж за три роки. Але це все одно мало, ми маємо багато євроінтеграційних законопроектів, і я просив, щоб вона зосередилася виключно на цьому. А Клітіна хотіла займатися всім й одразу. Мій досвід говорить, що коли людина виконує багато різних завдань, то це не дає позитивного результату", – сказав Криклій.

Криклій розповів про Клітіну

Як повідомляв OBOZREVATEL:

нардеп Антон Поляков опублікував фрагмент розмови народних депутатів від "Слуги народу", в якому зазначається, що Клітіна нібито отримала свою посаду через ліжко.

Незабаром після скандалу пранкер "Джокер" опублікував листування з Клітіною. Він порадив чиновниці написати про свою щасливу родину в соцмережі, і вона слухняно виконала всі поради, не помітивши тролінгу.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій відреагував на секс-скандал з Клітіною. Він заявив, що ситуація стала підставою для падіння довіри до чиновниці.

Клітіна дала брифінг, на якому назвала чутки про себе провокацією і доказом своєї чесності.

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