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/ Ринки та компанії

Хороших новин немає: в МВФ попередили про масштабні проблеми

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МВФ очікує уповільнення зростання економіки і масштабних проблем у зв'язку з торговельними війнами між США і Китаєм.

Такий прогноз експерти Фонду опублікували в липневому огляді світової економіки. Ще в квітні в МВФ чекали темпи зростання світової економіки на рівні 3,5% і вже тоді говорили, що це мало не найгірший за 10 років результат. Зараз ситуація погіршилася – чекають зростання всього в 3,2% в цьому році.

Винен американський президент Дональд Трамп. Конфронтація між МВФ і лідером США триває негласно вже тривалий час. Тепер же аналітики Фонду заявили: американці підвищили тарифи на імпорт з Китаю, китайці завдали дзеркальна відповідь. Але ланцюжка поставок – під загрозою, напруженість дестабілізувала ціни на енергоресурси (до речі, через дешевого газу на світових ринках, знижуються ціни і в Україні). І все це не могло не вплинути на світову економіку.

МВФ

МВФ

Укрінформ

Новини
"Шанси мінімальні": Гройсман розповів про переговори з МВФ щодо газу

"Глобальні ланцюжка поставок технологічної продукції перебували під загрозою в зв'язку з перспективами санкцій США, зберігалася невизначеність, обумовлена" брексітом ", а посилюється геополітична напруженість дестабілізувала ціни на енергоносії", – пишуть в звіті.

Компанії та домогосподарства (а простіше кажучи, прості споживачі) в умовах відсутності стабільності і через ризики не роблять великих покупок і інвестицій. Бояться. Знижується попит – падають обсяги виробництва – сповільнюється економіка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про проблеми з бюджетом України через податкової і митниці, які перерахували на 28 млрд менше, ніж планувалося. Ситуацію врятував тільки Нацбанк.

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Тема
Економіка України: прогнози
Місце
Україна
Теги
МВФ ВВП
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это хорошо,реальная экономика покажет,кто где срал,.в постиндустриальную эпоху матнихай!
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