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3 листопада • оновлено в 16:43
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"Хороші сусіди": в ЄС приготували чергову підлість із санкціями проти Росії

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Деякі норвезькі політики зажадали скасування антиросійських санкцій, тому що вважають росіян "хорошими сусідами".

Глава губернського ради адміністративно-територіальної одиниці країни Фіннмарк Рагнхільд Вассвік написала в своїй статті для видання iFinnmark, що обмеження проти РФ б'ють по норвезькому бізнесу.

"Ми знаємо росіян, ми співпрацюємо з ними, ми торгуємо з ними. Ми задаємо їм і критичні питання. Але тут, на півночі, ми сприймаємо росіян як друзів і сусідів. Звичайно, нам здається дивним і неприродним вводити санкції щодо тих, кого ми вважаємо хорошими сусідами", – зазначила політик.

Рагнхільд Вассвік

Рагнхільд Вассвік

ifinnmark

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Вона додала, що норвежці стежать за всіма діями РФ, розуміють і визнають, що велика політика також повинна мати наслідки.

"Тим не менше я залишаю за собою право бути критично налаштованою і сумніватися, чи сприяють ці санкції позитивно. Чи працюють вони", – додала вона.

У Норвегії заступилися за Росію

У Норвегії заступилися за Росію

Як писав OBOZREVATEL, 14 жовтня Європейський Союз продовжив до 16 жовтня 2020 року санкції щодо Росії за поширення хімічної зброї. Йдеться про обмежувальні заходи щодо 9 фізичних осіб. З них п'ять пов'язують з сирійським режимом. Ще четверо, за даними ЄС, причетні до отруєння Скрипалів.

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Місце
Норвегія
Тег
санкции
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Таев Иван
Таев Иван
Анаконда в действии. Кастрюли! Нужно терпеть! Скоро Гаага, кава в венской опере и контрибуции...
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Весьмирснами я так понимаю уже не актуально? Очередной виток колеса генотьбы. Осень для Украины явно не задалась. :)))
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Весьмирснами я так понимаю уже не актуально? Очередной виток колеса генотьбы :)) что то осень у 404 явно не задалась.
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