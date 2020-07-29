Ходаковський зізнався, як у 2014 році створив ОЗУ і займався бандитизмом у "ДНР"

"Польовий командир ДНР" Олександр Ходаковський зізнався, що в 2014 році терористи на окупованих територіях займалися грабунком і вимаганням у бізнесу.

За "кришування" бойовикам, наприклад, платили Донецька тютюнова фабрика і завод з виробництва горілки "Олімп". На інтерв'ю Ходаковського, дане пропагандисту "ДНР" Геннадію Дубовому, звернув увагу блогер Денис Казанський (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми, грубо кажучи, "кришували" їх. А вони це хто? "Амадей", єдина в Донецьку тютюнова фабрика. Це найприбутковіші напрямки бізнесу."Олімп", якісь макіївські виробники горілки. Тобто, всі "жирні шматки", затребувані за будь-яких обставин, за будь-якого економічного стану", – сказав Ходаковський.

Казанський звернув увагу, як запросто Ходаковський зізнався, що займався бандитизмом.

"От не треба нічого придумувати і очорняти. Один з лідерів "ДНР" відкритим текстом розповідає, як сколотив ОЗУ і займався вимаганням у донецьких підприємців. При чому, порівняйте це з тим, що вони розповідали в 2014 році. Пам'ятаєте, як вони розповідали, що це війна за ідею, ніхто їм нічого не платить, це все безкорисливо? А тепер ось воно як все обернулося!", – сказав Казанський.

За словами Ходаковського, один тільки Донецький лікеро-горілчаний завод "Олімп" платив йому і його бойовикам $90 тис на місяць.

"Найцікавіше, що колишній власник заводу Павло Климець, а він колишній народний депутат від "Партії регіонів", з весни 2019 року сидить у в'язниці. А потрапив він туди тому, що поїхав у Москву вирішувати долю своїх віджатих підприємств. І спробував дати хабар. Тобто, росіяни віддячили Климцю за підтримку бойовиків Ходаковського тим, що спочатку "віджали" його активи, а потім запроторили його за ґрати. Хороший урок всім нашим любителям Росії", – підсумував Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" відібрали будинок, який належав Донецької академії перукарського мистецтва – філії Київського інституту культури.

На території ОРДЛО настала екологічна катастрофа: через те, що бойовики знищили систему відкачування води з шахт, в регіоні почали стрімко міліти ріки і водосховища.

Донецьк, що перебуває під контролем бойовиків "ДНР", все більше занепадає. Там розкрадають недобудови і навіть забирають з вулиць тротуарну плитку.

"Польовий командир ДНР" Олександр Ходаковський похвалився, що "віджав" кілька вантажівок, асфальтоукладальників і екскаваторів, які терористи виявили на одному з пустирів в центрі Донецька.

Українські підприємці, чий бізнес зберігся в "ДНР", виявилися навіть в гіршому становищі, ніж ті, які втратили все і виїхали з окупованих територій.