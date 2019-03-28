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"Хочемо компенсації": Коломойський розповів, чи поверне ПриватБанк

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Бізнесмен Ігор Коломойський розраховує отримати моральну і матеріальну компенсацію за націоналізацію ПриватБанку. При цьому він спростовує інформацію про виведення з фінустанови $ 5,5 млрд.

"Що стосується повернення ПриватБанку або відшкодування збитку за те, що його забрали, це питання бізнесу і прагматизму. Немає мети повернути ПриватБанк назад. Є завдання — перше — назвати винних і всьому світу показати, чим вони займалися, очистити своє ім'я. А друге — отримати відшкодування збитку за те, чим вони займалися, і що зробили стосовно нас, як акціонерів ПриватБанку", — заявив Коломойський у інтерв'ю "Уніан".

"А те, що ми хочемо отримати моральну і матеріальну компенсацію за те, що вони зробили, це так", — додав бізнесмен.

Водночас Коломойський спростував інформацію про те, що перед націоналізацією з банку вивели $5,5 млрд. Мовляв, якщо ці гроші хтось знайде, він "готовий їх повернути".

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

УНІАН

Новини
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"Весь рух грошей, всі кореспондентські рахунки, все це було і є у Національного банку, в українського фінмоніторингу, все це є у Центрального банку Кіпру. І видно, що гроші нікуди з банку не йшли. А якщо йшли, то в сучасному світі вони кудись мали дійти. і з огляду на той рівень скандалу, який існував і існує навколо ПриватБанку, звісно, всі інші інституції могли включитися і допомогти їх знайти. Але якщо цього немає, то гроші не йшли з ПриватБанку", — заявив екс- власник банку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до завдавання фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно належить їм.

В цей самий період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

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Тема
націоналізація ПриватБанку
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Теги
ПриватБанкприватизація держбанків
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
бродский уже заигрывает с коломойским
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