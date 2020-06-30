У Гідрометцентрі сказали, чи буде врожай 2020 року

В Україні, незважаючи на погодні аномалії (сильні посухи й проливні дощі в різних регіонах країни), 2020 рік буде врожайним – очікується 72,4 млн тонн зернових.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко. "За нашими підрахунками, Україну чекає досить пристойний урожай зернових – 72,4 млн тонн. Хліба вистачить і нам, і на експорт. Все буде дуже добре", – повідомила вона.

За словами синоптикині, погодна ситуація поточного року більш сприятлива, ніж в попередні. "Дуже хороші погодні умови для такої важливої в зерновому балансі культури, як кукурудза", – додала вона.

Водночас констатувала, що в регіонах, які постраждали від повеней – в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях – можуть виникнути проблеми з урожаєм.

"Велика ймовірність того, що буде стікання зерна, урожай буде невисоким. Незважаючи на проливні дощі, на заході України постійно зберігався підвищений температурний фон. Велика кількість вологи, випаровування, висока відносна вологість повітря призводить до розвитку грибкових захворювань рослин, поширенню шкідників", – пояснила синоптик.

Як писав OBOZREVATEL, в прогнозі Інституту аграрної економіки йдеться про те, що в 2020 році українські аграрії можуть зібрати рекордний урожай гречки і гороху. Виробництво гороху перевищить показник 2019 року на 20% і складе 687,4 тис. тонн, а гречки зросте на 13,3% – до 96,4 тис. тонн.