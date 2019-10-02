Хартманн, Федорів, Куницький: навіщо "Бізнес-Конструктор" їх зібрав разом

Міжнародна освітньо-консалтингова компанія "Бізнес-Конструктор" анонсувала наймасштабнішу подію 2019 року для бізнесменів в Києві - саміт візіонерів і футуристів бізнесу " Бізнес-тренди 2020 ".

"Тренди на ринку швидко змінюються: або ви йдете в ногу з ними, або відстаєте." - такий головний меседж заявлений на офіційному сайті заходу.

За словами організаторів, цей масштабний захід розкладе по поличках найбільш перспективні стратегії розвитку бізнесу в умовах майбутніх змін. Більше 1000 підприємців зберуться разом, щоб обговорити тренди, тенденції, можливості і загрози для розвитку бізнесу в 2020 році. Як потрібно модифікувати свій продукт, щоб бути в тренді? Як компанії бути привабливою для інвестицій нового покоління? Які світові тренди бізнесу вже завтра стануть реаліями України?

Щоб знайти відповіді на всі ці питання, "Бізнес-Конструктор" збирає на одній сцені топових візіонерів бізнесу нашої країни, щоб заглибитися в аналіз тенденцій і знайти відповідь на питання, яке хвилює всіх: "Що ж очікувати від майбутнього 2020 роки?". Спікери саміту - це бізнес-футуристи, які завжди на крок попереду всіх змін! Поки що стала відома тільки частина спікерів, які є справжніми акулами світового бізнесу:

Оскар Хартманн - серійний підприємець, інвестор, філантроп, спортсмен;

Андрій Федорів - засновник і головний виконавчий директор FEDORIV GROUP, креативної інвестиційної компанії;

Кирило Куницький - бізнесмен, засновник міжнародної освітньо-консалтингової компанії "Бізнес-Конструктор", автор комплексної методології по систематизації бізнесу.

За інформацією з перевірених джерел, організатори ведуть переговори ще з гучними трендсеттерами, новаторами і бізнес-ангелами, які на своїй практиці з року в рік доводять, як бути на ринку завжди №1!

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