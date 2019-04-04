Харків злив оточенню агента-втікача ФСБ понад 100 мільйонів на метро

Харківський метрополітен уклав угоду з ТОВ "Ваго-Рев", що входить у сферу впливу депутата місцевої міськради Максима Мусєєва, якого СБУ звинуватила у роботі на ФСБ.

Йдеться про угоду щодо послуги з ремонту та технічного обслуговування рухомого складу на 109,8 млн гривень, повідомляють "Наші гроші".

Зокрема, комунальне підприємство Харкова замовило планові види ремонту та техобслуговування для 326 вагонів метро різних моделей. Послуги надаватимуться в електродепо "Салтівське" і "Московське". Залежно від моделі вагона на заробітну плату піде до 5%, а на прибуток – до 12% вартості послуги.

Закупівлю провели за переговорною процедурою. При цьому торги двічі відміняли через нестачу учасників, бо на них приходив лише "Ваго-Рев". Ціна неконкурентної угоди на 0,2% нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Правоохоронці підозрюють "Ваго-Рев" у отриманні коштів за фіктивні ремонти вагонів харківського метрополітену.

Зокрема, перевіряється можлива розтрата головних підрядників комунального підприємства – ТОВ "Ваго Рев", ТОВ "Системи прогресивної очистки", ТОВ "Спеціалізований "Проектно будівельний монтажний поїзд-753".

Фірми "Ваго Рев", "Системи прогресивної очистки" і "СПБМ Поїзд-753" входять у сферу впливу Мусєєва. У жовтні 2018 року представники СБУ повідомили, що Мусєєв – агент ФСБ, який мав доступ до державної таємниці, збирав та передавав інформацію російським кураторам. Однак затримати його не вдалося – він утік до Росії.

"Цензор.НЕТ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 липня 2018 року Київрада затвердила проект будівництва лінії метрополітену до житлового масиву Виноградар. Йдеться про першу чергу будівництва, що передбачає дві нові станції — "Мостицька" і "Проспект Правди".

За попередніми оцінками, вартість розширення "Сирецько-Печерської" лінії коштуватиме понад 6 млрд гривень. Передбачається також, що будівельні роботи займуть 36 місяців.

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