Харків залишиться без роботи: тютюнову фабрику Philip Morris закриють

Сьогодні компанія Філіп Морріс Україна (ФМУ) повідомила про готовність повністю припинити виробництво в Україні та закрити Харківську тютюнову фабрику. Це призведе до закриття 1000 робочих місць – працівників фабрики та обслуговувальних відділів. Причиною цього є ухвалений Верховною Радою законопроєкт №1049 із корупційними схемами, що змушує тютюнові компанії закривати виробництво в Україні.

Харківська тютюнова фабрика Philip Morris

З цієї самої причини про плани закрити свої фабрики в Україні заявили й інші тютюнові компанії – British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) та Imperial Tobacco (IT). Тож, якщо законопроєкт №1049 набуде чинності, Україну покинуть одразу чотири великі міжнародні компанії.

Як закриття фабрик "тютюнових гігантів" вплине на економіку України

1. Більш ніж 4000 людей втратять роботу

Вищезазначені компанії не перший рік очолюють рейтинги найкращих роботодавців України. І, якщо вони будуть змушені закрити свої виробництва в Україні, більш ніж чотири тисячі людей втратять роботу. Причому не просто роботу, а саме ті робочі місця, які поки ще є великою рідкістю в нашій країні – з офіційним працевлаштуванням, достойною і повністю білою зарплатою, медичним страхуванням для працівників та членів їхніх родин, оплачуваними відпустками та лікарняними. Фахівці тютюнового виробництва, що мають вузькопрофільну спеціалізацію, не зможуть знайти іншу роботу, оскільки інших тютюнових виробництв в країні не залишиться.

2. Істотно постраждає державний бюджет

4 з 10 найбільших платників податків в Україні – це міжнародні тютюнові компанії, що ведуть свій бізнес легально, "по-білому" та без тіньових схем. У 2018 році ці виробники в сумі сплатили 48 млрд гривень податків до державного бюджету. Суттєва частина податків також надходить до бюджетів тих міст, де розташовані фабрики (Прилуки, Кременчук, Харків, Київ) та йде на облаштування міської інфраструктури – доріг, парків, культурних об'єктів.

3. Тютюновий ринок стане ринком підробок та контрабанди

Закон 1049 підвищує обов'язкову націнку дистриб'юторів на сигарети і тим самим змушує виробників підвищити ціни на 10-15 гривень за пачку. Причому ці гроші не потраплять до бюджету. Вони осядуть у кишенях посередників – бо це не податок, а просто корупційна схема для збільшення доходів роздрібних мереж, представники яких були обрані народними депутатами.

Тож, коли ціни на якісні, сертифіковані та легальні сигарети зростуть на 10-15 грн, більшості курців не залишиться нічого, окрім як перейти на низькопробні підробки, виготовлені з неперевіреної сировини та без дотримання державних стандартів безпеки.

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