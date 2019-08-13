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Хамлять і прикриваються зв'язками: в Україні великий торговельний сайт потрапив у скандал

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Найбільший в Україні торгівельний майданчик Prom.ua звинуватили в порушенні прав покупців. Люди скаржаться, що там підіграють недобросовісним продавцям і видаляють негативні відгуки.

Історію про негативний досвід спілкування з продавцями на Facebook написав журналіст Олександр Міхедов.

Він розповів, що замовив ювелірну підвіску в харківському інтернет-магазині, сторінка якого розміщена на Prom.ua. "Зі 129 відгуків про магазин всього два виявилися негативними, а один - нейтральним. Хороші чоботи, значить, треба брати", – пояснив Міхедов свій вибір. При отриманні в Києві з'ясувалося, що товар переплутано. Перед ним вибачилися і пообіцяли оперативно обміняти прикрасу.

Через три дні, за словами Міхедова, "Нова пошта" повідомила, що товар, який був відправлений назад у Харків, лежить у відділенні і його ніхто не забирає. В ході з'ясування ситуації інтернет-магазин скасував замовлення, а покупець залишив на його сторінці негативний відгук.

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Після цього з ним у Вайбері зв'язалася менеджер магазину і пригрозила, що негативний відгук буде видалений, оскільки у її начальства є зв'язки на Prom.ua.

"Відгук мій видалили, і як мене запевнила менеджер, в моєму профілі тепер лежить у відповідь відгук, який я, за її словами, "вже точно не зможу видалити". В останній раз зустрічав таке в дитячому садку", – обурюється Міхедов.

За словами покупця, він звертався в службу контролю якості Prom.ua. "Суть відповіді наступна:" Так, подібний стиль спілкування менеджера це не справа, але "у нас відсутня можливість якимось чином проконтролювати якість і зміст звернень від тієї чи іншої компанії". Тобто Prom ніяк не може (читай: не хоче) впливати на компанії, яким надає майданчик. Навіть якщо ті говорять клієнтам в обличчя: "Так, ми чистимо відгуки", – підвів підсумок журналіст.

Представник інтернет-магазину загрожує видалити відгук

Представник інтернет-магазину загрожує видалити відгук

facebook.com / Олександр Міхедов

Представник інтернет-магазину загрожує видалити відгук

Представник інтернет-магазину загрожує видалити відгук

facebook.com / Олександр Міхедов

Представник інтернет-магазину загрожує видалити відгук

Представник інтернет-магазину загрожує видалити відгук

facebook.com / Олександр Міхедов

Представник інтернет-магазину загрожує видалити відгук

Представник інтернет-магазину загрожує видалити відгук

facebook.com / Олександр Міхедов

У цьому пості Олександр Міхедов зазначив керівника Prom.ua Івана Кравця. Однак він поки ніяк не прокоментував скарги на видалення негативніх відгуків. Запис на Facebook прокоментували від імені сторінки торговельного майданчика, однак і в цьому випадку питання "цензури" обійшли стороною.

Реакція Prom.ua на скаргу на Facebook

Реакція Prom.ua на скаргу на Facebook

facebook.com / Олександр Міхедов

Пізніше на Prom.ua вибачилися за ситуацію і заявили, що відгук хоч і віддалений на сайті продавця, залишився на їх майданчику.

Реакція Prom.ua на скаргу на Facebook

Реакція Prom.ua на скаргу на Facebook

facebook.com / Олександр Міхедов

За словами Олександра Міхедова, іншим покупцям таке ставлення загрожує тим, що продавцями можуть виявитися реальні шахраї, які за допомогою зв'язків будуть видаляти негативні відгуки. А представники торгового майданчика лиш розводитимуть руками.

Покупці поскаржилися на обман в інтернет-магазині

Покупці поскаржилися на обман в інтернет-магазині

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві серед товарів інтернет-магазину "Розетка" знайшли продукцію, яка несе небезпеку для споживачів. З 16 відібраних зразків 7 не пройшли необхідні випробування, повідомили в прес-центрі Держпродпотребслужби в Києві.

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Тема
Торгівля в інтернеті
Місце
Україна
Теги
шахраї схема обману інтернет-магазини
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Prom.ua? Ты на Обоз загляни.
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