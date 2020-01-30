"Хакери вже зламали": владу України попередили про небезпеку економії

Керівництву України в мережі вказали на небезпечні наслідки, до яких призводить бажання економити на критично важливих для держави системах.

Показовий приклад з розпіареною в Чехії онлайн-системою, яку за 2 дні безкоштовно створили волонтери, навів в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"Ви мабуть читали в інтернеті сотні постів і новин про те, як в Чехії волонтери за 2 дні безкоштовно розробили онлайн-систему продажі платних дозволів на користування міжміськими трасами в Чехії, на яку екс-міністр транспорту хотів витратити 16 мільйонів євро.

Там навіть міністра примусили після цього звільнитися. Так ось той сайт хакери вже зламали, всі дані користувачів викрадені і невідомо, які ще закладки хакери залишили на тому сайті", – написав Компанієць.

Нагадаємо, новий уряд України час від часу пропонує відмовитися від нібито застарілих систем, зокрема, й пов'язаних з держбезпекою, на користь "цифрових" розробок. При цьому головний акцент чиновники роблять на мільйонах гривень, які при цьому потенційно можна заощадити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет запропонував замінити захищені телефонні лінії спецзв'язку, якими користується уряд, додатком для смартфонів.

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