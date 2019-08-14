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Хакери обвалили курс біткоїна: що відбувається з криптовалютою

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Курс біткоїна стрімко падає, і, судячи з динаміки, з дня на день подешевшає нижче психологічних $10 тис.

Згідно з даними порталу CoinMarketCap, в середу, 14 серпня, криптовалюта подешевшала до $10485, а капіталізація знизилася до $187,4 млрд.

Таке падіння дуже серйозне. Для порівняння – ще у вівторок біткоїн був дорожче на 7,19% (коштував близько $11290), а їх загальна вартість перевищувала $201,5 млрд. Таким чином, всього за добу власники криптовалюти втратили $14 млрд.

Курс біткоїна різко впав

Курс біткоїна різко впав

CoinMarketCap

Втрачають гроші в власники інших основних цифрових валют. Так, курс Ethereum за добу знизився на 1,78%, XRP – на 1,65%, а Litecoin – 2,42%. А ось вартість Bitcoin Cash виросла на 2,53%.

Дешевшають основні цифрові валюти

Дешевшають основні цифрові валюти

CoinMarketCap

Як заявили в коментарі OBOZREVATEL аналітики ForexClub, основні криптовалюти в середу істотно падають в ціні на повідомленні про те, що злочинці викрали $4,3 млрд в криптовалюті в 2019 році.

"При цьому біткоїн залишається найпопулярнішою цифровий валютою серед хакерів, він використовувалася в 76% випадків крадіжок та вимагань", – додали в ForexClub.

Біткоїн може впасти нижче психологічної позначки

Біткоїн може впасти нижче психологічної позначки

Довідка:

  • Криптовалютавіртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

  • Біткоїннайпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоіни досягне 250 тисяч доларів до 2023 року. Криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року цитує експерта Yahoo! Finance.

Раніше голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалюта є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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Тема
Криптовалюти
Теги
біткойн криптовалюта курс валют
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