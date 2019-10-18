"Витратили гроші і зникли": міністр розповів, як ідуть реформи в ЗСУ

Міноборони України передасть правоохоронцям матеріали про розкрадання при будівництві гуртожитків для ЗСУ. А ще буде судитися за продовження реформи харчування.

Про це в п'ятницю, 18 жовтня, в Верховній Раді заявив міністр оборони Андрій Загороднюк, відповідаючи на питання про витрати на українську армію.

У нього запитали, чи правда, що вже призупинено будівництво 184 гуртожитків.

"Будівництво ми не зупиняли. Ми призупинили на дуже короткий термін фінансування наступних кроків, тому, що ми підняли проекти, і по багатьом з них будівництво не тривало. Вони були заморожені, підрядники пішли і взагалі було незрозуміло, як воно фінансувалося. Ми зробили аудит. Ми точно визначили перелік, який триває, і є перелік гуртожитків, які перебувають у підвішеному стані. На це потрібен десь ще тиждень. і є список, який ми передамо в правоохоронні органи. Там підрядники витратили гроші і пішли з б'ектов. Ми будемо розривати такі угоди і передавати іншим підрядникам", – сказав Загороднюк.

На питання, чи буде продовжуватися реформа системи харчування українських військових, міністр відповів, що він її підтримує. Але є проблема – вона заблокована рішенням суду.

"Тому ми подаємо апеляції і шукаємо юридично правильний вихід, щоб не зупинити її. Військові її підтримують", – заявив Загороднюк.

А ось про підвищення зарплат для військовослужбовців поки ясності немає.

"Це питання зараз обговорюється. Я не хотів би відповідати на це питання, тому, що він складний. Зараз ми вирішуємо, як це зробити, щоб ми не розпорошували бюджет. Наше головне завдання – розвиток. Трохи пізніше ми зможемо сказати, яким чином це буде підвищуватися ", – підсумував Загороднюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році побудували 39 казарм поліпшеного типу для розміщення контрактників Збройних сил, замість запланованих 184.

Окружний адміністративний суд Києва визнав недійсним наказ Міністерства оборони, який передбачав проведення реформи харчування в Збройних силах України.

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