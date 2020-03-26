На Одеській митниці затримали велику партію одягу з логотипами відомих брендів, яку намагалися провезти в Україну контрабандою.

Близько 5800 речей, які з Туреччини прийшли в Чорноморський рибний порт, не потрапили до декларації. Їх повинен був отримати бізнесмен з Києва за контрактом з компанією з Малайзії. Про це повідомили на сторінці Одеської митниці ДМС у Facebook.

контрабанда

"Серед прихованого від митного контролю – брендовані відомими торговельними марками джинси "Armani", "Giuseppe Zanotti", "Philipp Plein", "Gucci", "Stefano Ricci", "Tommy Hilfiger", "Disel" та "Celvin Klein"; брюки "Armani", "Nike", "Philipp Plein" та "Balenciaga"; спортивні костюми "Nike", "Versace", "Guess", "Balenciaga", "Versace" та "Philipp Plein"; шорти: "Disel", "Lacoste", "Paul&Shark" та "U.S. Polo Assn", – повідомили митники.

Контрабандний товар Одеська митниця

Контрабандний товар Одеська митниця

Контрабандний товар Одеська митниця

Контрабандний товар Одеська митниця

Контрабандний товар Одеська митниця

Контрабандний товар Одеська митниця

Ці речі були вилучені та направлені на експертизу. І майбутнє визначить суд.

Намагався скористатися карантином

Митники зазначають, що іноді товари не потрапляють до митних декларацій помилково або ж вони виявляються "ведмежою послугою" відправника або контрагента. Але в цьому випадку, швидше за все, мова йде саме про контрабанду.

За даними ДМС, столичний бізнесмен вже попадався з аналогічною партією незадекларованих товарів. Також він намагався приховати частину речей від митного контролю шляхом тиску на митницю і хотів скористатися ситуацією, викликаною карантином.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня Митна служба спільно з поліцією і прикордонниками припинила спроби контрабанди 130 000 медичних масок з України за кордон.

За незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення буде передбачена кримінальна відповідальність.

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