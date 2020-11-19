ГРС виконала європейські директиви, відмовивши Мінінфраструктури в списанні вагонів за віком, – експерт

Відмова Держрегуляторслужби узгодити наказ Мінінфраструктури про скорочення терміну служби залізничних вагонів дозволить Україні не порушувати європейські директиви.

Про це заявила президентка Асоціації "Укрвідтранс", в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталя Петриченко.

На її думку, ГРС ухвалила обґрунтоване і доцільне рішення, яке відповідає практиці на ринку залізничних перевезень у країнах ЄС.

"Ми вважаємо, що це повністю відповідає європейській практиці, європейським директивам", – сказала Петриченко.

Вона наголосила: в країнах ЄС відсутнє таке поняття, як "нормативний термін служби вагонів", оскільки ключовим є їх технічний стан, а не вік.

"Термін служби, нормативний термін служби в європейських директивах відсутній. Тому, безумовно, потрібно дивитися на технічний стан вагона. І власник вагонів зобов'язаний дотримуватися всіх нормативів, передбачених регламентами з проведення планових видів ремонту", – розповіла Петриченко.

Нагадаємо, Державна регуляторна служба (ГРС) не погодила проєкт наказу, яким Мінінфраструктури збиралося скоротити термін експлуатації вантажних вагонів.

Раніше виконавчий директор Товариства Європейський залізничних та інфраструктурних компаній, що об'єднує операторів 71% європейських залізниць, Лібор Лохман заявив, що в Європі вік залізничного вагона не є причиною для його списання і немає поняття "термін експлуатації вагона", головне – підтримувати його в справному стані .