Гроші знімуть з пенсіонерів? Журналіст пояснив, чим обернеться поступка "Укрпошті"

"Укрпошта" домоглася підвищення тарифу на доставку пенсій – на це в 2020 році витратять 900 млн гривень. Проблема тільки в тому, що ці гроші знімуть із самих пенсіонерів.

З 1 січня 2020 року "Укрпошта" за свої послуги замість 0,79% від розміру кожної пенсії братиме на третину більше – 1,15%. А в сільській місцевості замість нинішніх 1,56% – забиратиме 2,3%. Новація торкнеться 4 млн осіб. У тому числі 800 тисяч людей з інвалідністю. Про це написав журналіст і блогер Сергій Лямець в Facebook.

"900 млн грн на доставку пенсій листоношам "Укрпошти" знімуть з самих пенсіонерів. ... Я от думаю, яким [негідником] треба бути, щоб просто вираховувати гроші з пенсій, які не дотягують навіть до прожиткового мінімуму. Але рука у прем'єра не здригнулася", – обурився журналіст.

Він звернув увагу, що чиновники оголошують про це, як про перемогу. Наприклад, міністра інфраструктури Владислав Криклій сказав, що "завдяки рішенню уряду," Укрпошта "забезпечить доставку пенсій і субсидій у 2020 році".

"До речі, не знаєте, хто у нас міністр соціальної політики? Хто у нас голова Пенсійного фонду? Хто у нас за права людини відповідає? Як поживають любителі людей з "Батьківщини", "Оппоблоку", "Солідарності"? Куди вони засунули свої язики, коли реально необхідне їхнє втручання? Я вже не питаю, хто у нас президент і хто у нас називається "слугами народу". Привіт вам!", – висловився Лямець.

На його думку, платити замість пенсіонерів за доставку пенсій повинна держава. Наприклад, бюджет може робити цільову доплату.

"Є ще один варіант. "Укрпошта" надає сервіс державі. Але вона і належить державі. В ідеалі, держкомпанія могла б покласти цей сервіс собі на витрати. Але тут я згоден зі Смілянським, потрібно знати міру. "Енергоатом" роками дотує теплову енергетику, через що не розвивається сам. В ідеалі, давно пора було всім оформити картки того ж "Привату" або "Ощаду", а потім людям допомагати знімати готівку. Але у будь-якому разі, пенсіонери не повинні платити за себе", – написав Лямець.

До речі, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян в коментарях звернув увагу, що пенсіонери не отримуватимуть менше, ніж їм належить. "Тариф за доставку пенсії що "Укрпоштою", що через банки, нараховується додатково і його оплачує Пенсійний фонд. Пенсіонери отримають той розмір пенсії, який і планувався, без змін", – зазначив Омелян.

Омелян про пенсії

Пенсії в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 грудня Кабінет міністрів України затвердив нові тарифи на доставку пенсій та грошових виплат. Зокрема, нові тарифи в містах складуть 1,15% суми.

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