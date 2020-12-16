Гроші на Вітренка знайшли, а на лікарів – ні: ексменеджер отримав гігантську премію від "Нафтогазу"

Ексменеджер "Нафтогазу" Юрій Вітренко, якого розглядають на посаду міністра енергетики України, отримає свою премію за виграш Арбітражу проти "Газпрому" в розмірі майже 8 млн доларів. Половину суми він уже отримав, а другий транш погодили на прохання Офісу президента.

Як повідомляють співрозмовники OBOZREVATEL у Кабміні, Вітренко отримає гроші на свій рахунок в Ощадбанку, ua833226690000026208003207069, ІПН 2801904511 Вітренко Ю. Ю. – 7,290 млн доларів "чистими" (без урахування податків) – це близько 170 млн грн.

Незважаючи на збитки "Нафтогазу" в розмірі 19 млрд грн, у бюджеті знайшли понад 200 млн грн на виплату премії для Вітренка. Водночас у головному фінансовому документі не заклали гроші для потрібного підвищення зарплат медикам.

Другу частину своєї премії в розмірі понад 94 млн грн (на момент призначення виплати еквівалент 4 млн доларів) колишньому менеджеру не виплачували майже протягом року. Однак напередодні узгодження його кандидатури на позицію міністра енергетики питання розв'язалося. Втрутився Офіс президента – і гроші відразу ж знайшлися.

І це в умовах, коли Кабінет міністрів не знайшов грошей ні на підвищення мінімалки з липня 2021-го до 6,5 тис. грн, ні на підвищення окладів учителів, як це планували раніше, ні на підвищення зарплат медиків, як того просив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зазначимо, що водночас українські лікарі в середньому заробляють близько 8 тис. грн. Тобто замість одного Вітренка можна було виплатити середню зарплату 25 тисячам лікарів!

Гроші може отримати в ОВДП

До речі, як пише видання "Страна", частину суми він може отримати у вигляді облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП). Разом із "чистою" премією він, поки не продасть цінні папери, отримуватиме відсотки. Це також означає, що премію йому виплатять коштом нового держборгу (ОВДП – це боргові папери, які випускає держава).

Про те, що колишній топменеджер НАК вирішив через суд вимагати нарахувати йому премію, стало відомо 12 грудня. Водночас розкрився і конфлікт інтересів ексменеджера НАК: виявилося, що Вітренко є також одним із кандидатів на посаду міністра енергетики.

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