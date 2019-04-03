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Гроші більше не повертають: в Україні можуть скасувати закриття великого банку

1.8тЧитати матеріал російською

Банку "Хрещатик" можуть повернути ліцензію, а законність його ліквідації поставили під питанням.

Так, Апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Окружного суду Києва, який вирішив скасувати ліквідацію банку, про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізосіб. Нині вкладникам перестали повертати їхні депозити.

Тепер Касаційний адміністративний суд в складі Верховного Суду повинен прийняти остаточне рішення. Якщо Національний банк погодить нове керівництво "Хрещатика" та видасть ліцензію, фінансова установа знову запрацює.

Банк

Банк "Хрещатик"

Delo.ua

Новини
Вивели 6,9 млрд грн: керівництво банку ''Хрещатик'' викрили в грандіозній афері

Зазначимо, що банк належав Андрію Іванову (37,44% акцій), Київській держадміністрації – 25%, Миколі Солдатенку – 24,24%, а також низці міноритарних акціонерів.

Раніше Фонд гарантування вкладів звинуватив екс-керівництво фінустанови в тому, що воно вивело з "Хрещатика" мільярди гривень і ще за рік до закриття готувалося до ліквідації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Банківська система
Місце
Україна
Теги
банкБанк "Хрещатик"
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Бандит на бандиту. Треба найняти китайців щоб пару мільйонів відправив на той світ, а їхнє майно конфіскував на пенсії і зарплати. Тоді буде порядок.
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