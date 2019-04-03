Гроші більше не повертають: в Україні можуть скасувати закриття великого банку

Банку "Хрещатик" можуть повернути ліцензію, а законність його ліквідації поставили під питанням.

Так, Апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Окружного суду Києва, який вирішив скасувати ліквідацію банку, про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізосіб. Нині вкладникам перестали повертати їхні депозити.

Тепер Касаційний адміністративний суд в складі Верховного Суду повинен прийняти остаточне рішення. Якщо Національний банк погодить нове керівництво "Хрещатика" та видасть ліцензію, фінансова установа знову запрацює.

Банк "Хрещатик" Delo.ua

Зазначимо, що банк належав Андрію Іванову (37,44% акцій), Київській держадміністрації – 25%, Миколі Солдатенку – 24,24%, а також низці міноритарних акціонерів.

Раніше Фонд гарантування вкладів звинуватив екс-керівництво фінустанови в тому, що воно вивело з "Хрещатика" мільярди гривень і ще за рік до закриття готувалося до ліквідації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 квітня 2016 року НБУ визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію.

За даними ФГВФО, керівництво банку "Хрещатик" готувалося до його банкрутства ще в 2015 році, оскільки серед активів фінустанови статус "сміттєвих" мали облігації на суму 2 млрд гривень.

Правоохоронці затримали в Києві чотирьох банківських працівників, які переховувалися від слідства за привласнення 50 млн грн.

У ФГВФО заявили, що комплексний аналіз неплатоспроможності банку "Хрещатик" свідчить про причетність керівництва фінустанови і її власників до збитків на суму понад 2,5 млрд гривень.

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