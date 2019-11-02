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2 листопада • оновлено в 07:10
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"Грошей немає!" На Донбасі бойовики вже не можуть стримувати страйки

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Бойовики, які захопили частини Донецької і Луганської областей, місяцями не платять зарплати шахтарям і працівникам фабрик. Грошей люди не бачили з середини літа, а тому влаштовують страйки.

Зокрема, в місті Антрацит через величезні борги із зарплат страйкують працівники шахти "Комсомольська" і збагачувальної фабрики "Нагольчанська". Підприємства зупинилися. Протести вже неможливо приховати, так що про них навіть написали в сепаратистської групи "Зведення від ополчення Новоросії", посилаючись на замітку блогера "Луганський інсайд".

"За інформацією, отриманою від працівників шахти "Комсомольська" (розташованої в Антрациті, "ЛНР") в п'ятницю після другого наряду шахтарі відмовилися спускатися в шахту, вимагаючи виплати заборгованості із зарплати – залишки липня, серпень, і вересень, а так же озвучили вимогу підвищити тарифні ставки на 35%", – сказано в повідомленні.

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Заступник директора підприємства Костянтин Бургард попросив шахтарів викласти свої вимоги в письмовому вигляді, що і було зроблено. Увечері о 18.30 приїхали шахтарі з третьої зміни і так само відмовилися спускатися в шахту. Те ж саме зробила і нічна зміна. Видобуток вугілля на шахті припинилася.

"У понеділок також застрайкувала збагачувальна фабрика "Нагольчанська". Керівництво перебуває в розгубленості і не знає, що робити. Вчора представники керівництва шахти обіцяли найближчим часом виплатити частину заборгованості (за уточненими даними виплатили залишок за липень), однак, як мені повідомляють, на це ніхто не повівся. Страйк триває, джерело з підприємства стверджує, що сьогодні шахтарі збираються біля об'єднання ДП "Антрацит" вимагати своє зароблене", – сказано про страйк шахтарів на окупованій території.

Сепаратисти пишуть про страйках на шахтах

Сепаратисти пишуть про страйках на шахтах

vk.com

"Грошей немає!" На Донбасі бойовики вже не можуть стримувати страйки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Донецьку місцеві жителі почали скаржитися на великі затримки громадського транспорту у вечірній час.

Всі спроби шахтарів в "ДНР" отримати свої борги із зарплат за 2017 рік закінчилися відсиланням до "українських юросіб".

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Теми
долг по зарплате Новини Донецька і Донецької області Новини Луганська і Луганської області
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР Новини ЛНР
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Комментарии на сайте не модерированы
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Это всё временные трудности. После присоединения к России всё нормализуется.
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