"Грошей немає!" На Донбасі бойовики вже не можуть стримувати страйки

Бойовики, які захопили частини Донецької і Луганської областей, місяцями не платять зарплати шахтарям і працівникам фабрик. Грошей люди не бачили з середини літа, а тому влаштовують страйки.

Зокрема, в місті Антрацит через величезні борги із зарплат страйкують працівники шахти "Комсомольська" і збагачувальної фабрики "Нагольчанська". Підприємства зупинилися. Протести вже неможливо приховати, так що про них навіть написали в сепаратистської групи "Зведення від ополчення Новоросії", посилаючись на замітку блогера "Луганський інсайд".

"За інформацією, отриманою від працівників шахти "Комсомольська" (розташованої в Антрациті, "ЛНР") в п'ятницю після другого наряду шахтарі відмовилися спускатися в шахту, вимагаючи виплати заборгованості із зарплати – залишки липня, серпень, і вересень, а так же озвучили вимогу підвищити тарифні ставки на 35%", – сказано в повідомленні.

Заступник директора підприємства Костянтин Бургард попросив шахтарів викласти свої вимоги в письмовому вигляді, що і було зроблено. Увечері о 18.30 приїхали шахтарі з третьої зміни і так само відмовилися спускатися в шахту. Те ж саме зробила і нічна зміна. Видобуток вугілля на шахті припинилася.

"У понеділок також застрайкувала збагачувальна фабрика "Нагольчанська". Керівництво перебуває в розгубленості і не знає, що робити. Вчора представники керівництва шахти обіцяли найближчим часом виплатити частину заборгованості (за уточненими даними виплатили залишок за липень), однак, як мені повідомляють, на це ніхто не повівся. Страйк триває, джерело з підприємства стверджує, що сьогодні шахтарі збираються біля об'єднання ДП "Антрацит" вимагати своє зароблене", – сказано про страйк шахтарів на окупованій території.

Сепаратисти пишуть про страйках на шахтах vk.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Донецьку місцеві жителі почали скаржитися на великі затримки громадського транспорту у вечірній час.

Всі спроби шахтарів в "ДНР" отримати свої борги із зарплат за 2017 рік закінчилися відсиланням до "українських юросіб".

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