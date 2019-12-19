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19 грудня • оновлено в 14:41
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/ Ринки та компанії

Бізнес під ударом: стало відомо, чим обернеться припинення виплат з бюджету України

2.3т
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Тимчасова зупинка платежів з бюджету, рішення про яку ухвалили в Кабміні, загрожує ударом по підприємцях, які надали державі якісь послуги і чекають за це оплату.

Таку думку висловив волонтер і радник колишнього президента України Юрій Бірюков у Facebook. За його словами, постанова уряду означає, що вистачає тільки на пенсії, продукти для армії і зарплату бюджетникам. А ось усі інші чекатимуть.

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"І це не питання виключно держорганів, під удар потрапили всі комерційні підприємства, які уклали з державою договори з постачання. Продав державі хоч щось, хоч канцтовари? Постачив продукцію? А ось гроші... почекай. Взяв кредит, щоб закупити щось, розраховуючи на своєчасну оплату? Влітаєш на відсотки? Упс...", – написав Бірюков.

Він передбачає, що за кілька днів касовий розрив (він може досягати десятків мільярдів гривень) стабілізують і виплати відновлять. Але бізнесменам, які хочуть отримати кошти якнайшвидше, можуть запропонувати зробити це за "відкат" у розмірі 5-10% від суми платежу.

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"Ті платежі, які застрягнуть в цьому році (а такі будуть і таких буде багато), почнуть виходити з Казначейства тільки в березні наступного року. Бо в січні-лютому тільки захищені статті, бо пролонгації узятих зобов'язань і все це. Ці ж платежі, які переповзуть на наступний рік, ляжуть на бюджет наступного року. Додавати в бюджет ніхто нічого не буде, а отже летить під укіс планова програма закупівель 2020 року", – спрогнозував Бірюков.

За його словами, вже за тиждень сотні тисяч осіб відчують, що "грошей немає, але ви тримайтеся". "Наслідки будуть відгукуватися до середини весни", – підсумував Бірюков.

Зупинили виплати

Зупинили виплати

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. У такий спосіб за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

  • У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж роком раніше.

  • У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

  • "Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

  • 17 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністерці фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку витрат до кінця року. Йдеться про так звані незахищені видатки – на розвиток, ремонт і будівництво.

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Автор
Юрій Бірюков, Андрій Довгань
Теми
Соціальні виплати Держбюджет-2019 Держбюджет-2020
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Треба впровадити сурову статтю за "проїдання" коштів для держчиновників! Можливість заробити для себе в них є, а відповідальності 0 ! Цикл оцінювання діяльності доцільно зробити 3 місяці. Якщо "просиджував" штани або "фестивалив" по зустрічах з бенкетами а толку для бюджету або галузі нема - нафіг з пляжу.
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Правда-матка Дмитро, треба потрибать в кастрюльках и похрюкать кричалки. А также перделки и сопелки. Должно помочь.
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
Як голосували ці сотні тисяч людей? Так, як я думаю? Тоді все справедливо. Але є й добра новина. Сьогодні - не найгірший день у їхньому житті. Навіть астрологи підтверджують.:) А якби ці люди ще й статистику почитати з розумінням спромоглися...
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХРЮГС!
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