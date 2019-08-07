США заморозили всю іноземну допомогу: чого чекати Україні

Президент США Дональд Трамп заморозив виділення допомоги іноземним державам, яку давали на охорону здоров'я, боротьбу з наркотиками і миротворчу діяльність.

Причина в перегляді витрат за цією статтею в адміністративно-бюджетному управлінні Білого дому. Лист про це управління відправило в Державний департамент та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), повідомляє "Радіо свобода" з посиланням на CNN.

Сума фінансування, про яку йдеться, становить від $2 до 4 млрд, повідомив представник USAID. Адміністративно-бюджетне управління Білого дому може запропонувати Конгресу скасувати виділення сум, передбачених до кінця фінансового року в США, 30 вересня. Це залежить від реакції Держдепартаменту та USAID на звернення.

Критики побоюються, що цей крок може привести до різкого скорочення фінансування глобальних програм охорони здоров'я, миротворчості, контролю над наркотиками та інших видів допомоги, незважаючи на те, що виділення цих грошей схвалив Конгрес.

Зокрема, подібні програми США фінансують і в Україні.

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно економічний радник посольства США в Києві Джон Шютте повідомив, що в 2019 році Україна отримає від Штатів 695 мільйонів доларів технічної допомоги на програми з безпеки та оборони, боротьбу з корупцією, реформу енергосектору, охорону праці та гуманітарну допомогу.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер раніше оголосив, що Україна може отримати летальну зброю для самозахисту як у межах ухваленого Конгресом фінансування, так і в рамках прямих закупівель.

Комітет із асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону, в який закладена підтримка для України на 2020-й фінансовий рік. Загальна сума допомоги Україні становить 445,7 млн доларів.

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