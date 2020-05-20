Шмигаль назвав дату запуску транспорту в Україні

В Україні з 22 травня відновиться рух міського громадського транспорту. Міжобласний і міжнародний поки відкривати не будуть.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів України у середу, 20 травня.

"Міжобласні перевезення ми поки що не відкриваємо. Ми домовилися, що це буде на початку червня, як тільки епідеміологічна ситуація довзолить це зробити. Це за умов, що ситуація дозволятиме міжобласні переміщення. В областях, де складна ситуація зі спалахами COVID-19, будуть вводити локальні обмеження на пасажирські перевезення, щоб не перевозити вірус по цілій країні", – сказав голова уряду.

Що буде з авіаперельотами

"До питання про відновлення авіаперельотів ми повернемось після 15 червня, коли авіаперевізники отримають змогу вилітати і кудись летіти. Тому, що аеропорти наших країн-партнерів поки що закриті. Поки що є позиція, що раніше 15 червня відкривати рейсові перельоти немає сенсу", – сказав Шмигаль.

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Відновлення роботи транспорту

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін на засіданні 29 квітня дозволив роботу продовольчих і аграрних ринків, які можуть виконати санітарні норми і які були закриті на карантин. Зокрема, робота ринків буде регламентуватися чіткими санітарними нормами.

У кінці квітня уряд опублікував поетапний план виходу країни з карантину. Конкретні дати реалізації кожного етапу не озвучувалися, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що все буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні.

Кожні 10 днів в Україні планується введення нового етапу послаблення карантинних обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Вісім областей України, зокрема західних, не відповідають критеріям для того, щоб запустити там транспорт у рамках пом'якшення карантинних заходів. Про це під час онлайн-брифінгу заявив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов.

Київ, як і інші міста України, з 22 травня розпочне новий етап послаблення карантину, введеного через поширення COVID-19. Тоді за умови дотримання правил зможуть запрацювати промислові ринки, великі магазини, спортзали та фітнес-центри.