Гройсман звернувся до Кабміну і запропонував план виходу з кризи

Колишній прем'єрміністр Володимир Гройсман звернувся до уряду з вимогою представити план відновлення економіки і взяти за основу досвід Вінниці.

Відеозвернення політик опублікував на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що особисто долучився до розробки програми в Вінниці. "Обов'язок держави – ухвалити всі необхідні рішення, щоб підтримати людей, економіку і здоров'я. На жаль за кілька місяців карантину Уряд не поклав на стіл чіткий план дій з підтримки людей і національної економіки", – пояснив експрем'єр.

Як зазначив політик, програма повинна складатися з трьох основних частин. Перша – система охорони здоров'я, де чітко визначається перелік питань захисту медиків, належного фінансування зарплат, закупівлі ліків, обладнання. "Ні для кого не секрет, що восени ми можемо очікувати другу хвилю коронавірусу. І повинні використовувати цей "золотий" час, щоб добре підготуватися і бути готовими", – зазначив Володимир Гройсман.

Володимир Гройсман Дзеркало тижня

Блок номер два – соціальний захист. "Мільйони людей внаслідок карантину втратили роботу, і не просто роботу, а засоби для існування. У них просто немає грошей. Тому я пропонував уряду – прийняти рішення і надати підтримку на рівні мінімальної зарплати на період карантину. Цього так і не було зроблено. Натомість у Вінниці затверджена програма, яка підтримує соціально незахищені верстви населення і пенсіонерів", – додав політик.

Блок номер три – відновлення економіки і захист підприємництва. Як підкреслив Володимир Гройсман, мова йде про тимчасове звільнення підприємців від сплати податків на період карантину, про стимулювання кредитування під нуль відсотків, в тому числі, за рахунок коштів місцевих бюджетів.

"На кожне робоче місце буде цільова дотація 1000 грн, що дорівнює сплаті ЄСВ. Це конкретна допомога тим, хто хоче відновити роботу своїх підприємств і зберегти колективи", – пояснив Володимир Гройсман.

Він упевнений, що рішення, прийняті на рівні Вінниці, треба винести на рівень держави. "Уряд повинен прийняти ухвалити, підтримати людей. Це не просто вимога, це обов'язок уряду в такий складний час, – сказав Володимир Гройсман. – Ніхто не має права сьогодні втрачати час. Приймайте рішення, підтримайте людей, підтримайте економіку і підтримайте держава".

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