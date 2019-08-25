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"Грьобаний цирк!" Фанат "русского міра" скипів через свавілля в "ДНР"

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Директором Горлівського м'ясокомбінату, який був захоплений у 2014 році терористами і в серпні 2019-го перейшов під контроль російської компанії, стала родичка високого чиновника "ДНР".

Так, фірму очолила Юлія Головешко, родичка "глави Департаменту торгівлі Міністерства промисловості та торгівлі ДНР" Віталія Луньова. Про це повідомив у Telegram- каналі "Караул" адепт "русского мира" Євген Тінянський.

"Жінка не має відношення до виробництва м'ясопродуктів, зате має відношення до пана Луньова", – написав він.

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Ілюстрація. "ДНР"

Ілюстрація. "ДНР"

Соцмережі

Прихильник терористів нагадав, що після фактичного захоплення м'ясокомбінат став належати російському ТОВ "Профгарант".

"Маємо веселу картину – за підтримки керівництва "ДНР" з-під управління ДП забрали працююче підприємство, передали лівій конторі, а біля керма посадили родичів, далеких від виробництва. Грьобаний цирк!" – обурився Тінянський.

Юлія Головешко

Юлія Головешко

Соцмережі

Фото документів

Фото документів

Telegram-канал "Караул"

"Грьобаний цирк!" Фанат "русского міра" скипів через свавілля в "ДНР"

Скріншот

"Грьобаний цирк!" Фанат "русского міра" скипів через свавілля в "ДНР"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, вугільна галузь "Л/ДНР" після початку війни на Донбасі стала збитковою.

Так, самопроголошена "влада" планує закрити вугледобувні підприємства на окупованих територіях, що призведе до звільнення 28,4 тис. осіб, в тому числі в "ДНР" – 20,8 тис. і в "ЛНР" – 7,6 тис. осіб.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР" Новини Донбасу Виробництво
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Свидомьё то чё беспокоится за Горловский мясокомбинат, работает и будет работать. Вот Китайцы отжали практически даром Мотор-Сич, за это суетитесь.
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