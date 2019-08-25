"Грьобаний цирк!" Фанат "русского міра" скипів через свавілля в "ДНР"

Директором Горлівського м'ясокомбінату, який був захоплений у 2014 році терористами і в серпні 2019-го перейшов під контроль російської компанії, стала родичка високого чиновника "ДНР".

Так, фірму очолила Юлія Головешко, родичка "глави Департаменту торгівлі Міністерства промисловості та торгівлі ДНР" Віталія Луньова. Про це повідомив у Telegram- каналі "Караул" адепт "русского мира" Євген Тінянський.

"Жінка не має відношення до виробництва м'ясопродуктів, зате має відношення до пана Луньова", – написав він.

Ілюстрація. "ДНР" Соцмережі

Прихильник терористів нагадав, що після фактичного захоплення м'ясокомбінат став належати російському ТОВ "Профгарант".

"Маємо веселу картину – за підтримки керівництва "ДНР" з-під управління ДП забрали працююче підприємство, передали лівій конторі, а біля керма посадили родичів, далеких від виробництва. Грьобаний цирк!" – обурився Тінянський.

Юлія Головешко Соцмережі

Фото документів Telegram-канал "Караул"

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, вугільна галузь "Л/ДНР" після початку війни на Донбасі стала збитковою.

Так, самопроголошена "влада" планує закрити вугледобувні підприємства на окупованих територіях, що призведе до звільнення 28,4 тис. осіб, в тому числі в "ДНР" – 20,8 тис. і в "ЛНР" – 7,6 тис. осіб.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!