"Гризти горлянки за землю і людей": Зеленському показали, як бити роспропаганду

Російська пропаганда слабка й Україна може бити її на всіх фронтах. Для цього достатньо називати речі своїми іменами і показувати, що ми готові гризти горлянки за землю і за своїх людей.

Про це написав український блогер Фашик Донецький. Він показав приклад правильної реакції керівництва держави на вимоги агресора пустити дніпровську воду до Криму.

"Пропоную уявити, що у нас не Мінніх*я, а контора, яка за копійки ставить раком РФ і не верещить про недофінансування. Міністр закордонних справ – зубатий дядько, який гризе на міжнародній арені горлянки. А президент – це чоловік, якого цитують всі світові засоби масової інформації, бо чоловік хоче перемогти у війні, репарації від РФ + кайфує від знищення репутації РФ в очах світу, а не ховається від камер, коли треба діяти", – говорить про дійових осіб блогер.

Він пише, що після вимоги РФ відновити постачання води до Криму, міністр пропаганди повинен скликати велику прес-конференцію зі світовими ЗМІ і несподівано для всіх погодитися на прохання Росії.

"Але є одне але. Маааленьке. Ми готові воду дати в Крим за гроші і при 100% передплати. З урахуванням транспортування води в анексований Крим ціна становитиме $100 за 1 кубометр. Ми готові пустити воду в Крим по $50 за кубометр за умови повного відключення анексованого півострова від рос-ЗМІта повноцінного запуску тільки українських ТБ-каналів + радіо", – пропонує блогер варіант дій міністра.

"Алеї, оп! Однією пресконференцією ситуація перевернулася з ніг на голову: замість тези "РФ вимагає", стало "у РФ немає грошей на воду в Крим", – пояснює необхідний Україні ефект Фашик Донецький.

Блогер показав, як говорити з РФ про "воду для Криму" Телеканал ATR

Подібну промову потім має виголосити міністр закордонних справ України: "Взамін відновлення подачі прісної води в Крим уряд України вимагає вивести всі незаконні військові формування, що представляють рф, покинути територію Криму по кримському мосту, а також, в обов'язковому порядку, Україна вимагає демонтажу кримського моста силами збройних сил РФ. Під демонтажем маємо на увазі не підрив, а акуратний розбір моста на запчастини під наглядом литовських збройних сил або солдат НАТО".

І президент України: "Ми, народ України, готові виконати прохання рф. Однак є кілька вимог з нашого боку. Негайне звільнення всіх політичних заручників і в'язнів, списки яких я зараз вам зачитаю. Репарації за анексії Криму, за екологічну катастрофу півострова і моральне відшкодування збитків всім вимушеним переселенцям із Криму. Примусова депортація всіх антиукраїнських елементів з півострова, операція з депортації повинен називатися "російські сваіх нє брасают". Повна і беззастережна деокупація я півострова з видачею всіх причетних до анексії суду Гааги. Повне виведення армії рф і інших незаконних збройних формувань з території Криму".

Блогер іронічно пише, що після таких виступів пожежі в Сибіру для росіян здадуться вогником запальнички – на тлі палаючих стільців під ватниками.

"Хтось скаже, що вищенаписане – це утопія, такого не може бути, так не можна і все таке. Тільки є одне але – текст написаний з точки зору психології переможця, у якого є яйця називати речі своїми іменами і бажання перемагати рф всюди: на політичному, на військовому і на пропагандистському фронті, бажанні всьому світу показати, що ми готові гризти горлянки за свою землю і за своїх людей", – написав Фашик Донецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський 23 серпня під час спілкування в Києві з представниками ветеранських та волонтерських організацій підкреслив, що Україна займає жорстку позицію з питання окупованого Криму, яка полягає в тому, що півострів має бути повернений.

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