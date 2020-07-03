Гривня зупинила падіння: оновлено курс на міжбанку

На третій день після повідомлення про відставку глави НБУ Якова Смолія гривня зупинила падіння і валюта на міжбанку почала дешевшати.

Про це свідчать дані торгів станом на 12.24 в п'ятницю, 3 липня.

Курс валют на міжбанку в Україні minfin.com.ua

Курс валют на міжбанку

Долар:

покупка: 27,18 грн (-3 коп);

продаж: 27,20 грн (-2 коп);

Євро:

покупка: 30,53 грн (-15 коп);

продаж: 30,55 грн (-16 коп).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на міжбанківських торгах вартість долара в четвер, 2 червня, зросла на 32 копійки, а євро – на 52 копійки. Це сталося на тлі відставки глави НБУ Якова Смолія.

Офіційний курс долара в п'ятницю, 3 липня, виріс на 41 копійку і встановився на позначці 27,18 грн. Таким чином валютний ринок відреагував на відставку глави НБУ Якова Смолія. Євро при цьому виріс на 66 копійок за добу – до 30,65 грн. Про це повідомляється на сайті НБУ.