Гривня зупинила падіння: оновлено курс на міжбанку
На третій день після повідомлення про відставку глави НБУ Якова Смолія гривня зупинила падіння і валюта на міжбанку почала дешевшати.
Про це свідчать дані торгів станом на 12.24 в п'ятницю, 3 липня.
Курс валют на міжбанку в Україні minfin.com.ua
Курс валют на міжбанку
Долар:
покупка: 27,18 грн (-3 коп);
продаж: 27,20 грн (-2 коп);
Євро:
покупка: 30,53 грн (-15 коп);
продаж: 30,55 грн (-16 коп).
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на міжбанківських торгах вартість долара в четвер, 2 червня, зросла на 32 копійки, а євро – на 52 копійки. Це сталося на тлі відставки глави НБУ Якова Смолія.
Офіційний курс долара в п'ятницю, 3 липня, виріс на 41 копійку і встановився на позначці 27,18 грн. Таким чином валютний ринок відреагував на відставку глави НБУ Якова Смолія. Євро при цьому виріс на 66 копійок за добу – до 30,65 грн. Про це повідомляється на сайті НБУ.