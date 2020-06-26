Гривня сильно подорожчала до євро, але подешевшала до долара

Андрій Довгань Ринки та компанії 09:56, 26.06.2020 Оновлено: 10:09, 26.06.2020

Довідковий курс долара в Україні на 26 червня встановився на позначці 26,70 грн. У такий спосіб він зріс на 4 копійки.

Євро водночас подешевшало на 15 копійок і зупинилося на позначці 29,91 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 26 червня

  • 100 доларів США – 2670 грн (+4 коп.)

  • 100 євро – 2991 грн (-15 коп.)

Курс валют 26 червня
(НБУ)

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 26,57 грн/$

  • Продаж – 26,80грн/$

Курс валют 26 червня
(Мінфін)

Євро:

  • Купівля – 29,68 грн/€

  • Продаж – 30,15 грн/€

Курс валют 26 червня
(Мінфін)

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,68 грн/$

  • Продаж – 26,75 грн/$

Курс валют 26 червня
(kurs.com.ua)

Євро:

  • Купівля – 29,91 грн/€

  • Продаж – 29,99 грн/€

Курс валют 26 червня
(kurs.com.ua)

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,68 грн/$

  • Продаж – 26,73 грн/$

Курс валют 26 червня
(Мінфін)

Євро:

  • Купівля – 29,90 грн/€

  • Продаж – 29,97 грн/€

Курс валют 26 червня
(Мінфін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, довідковий курс долара в Україні на 25 червня встановився на позначці 26,65 грн. У такий спосіб він зріс на 4 копійки. Євро водночас подешевшало на 5 копійок і зупинилося на позначці 30,06 грн.

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Економіка Ринки та компанії

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