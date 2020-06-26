Гривня сильно подорожчала до євро, але подешевшала до долара
Довідковий курс долара в Україні на 26 червня встановився на позначці 26,70 грн. У такий спосіб він зріс на 4 копійки.
Євро водночас подешевшало на 15 копійок і зупинилося на позначці 29,91 грн.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 26 червня
100 доларів США – 2670 грн (+4 коп.)
100 євро – 2991 грн (-15 коп.)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,57 грн/$
Продаж – 26,80грн/$
Євро:
Купівля – 29,68 грн/€
Продаж – 30,15 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,68 грн/$
Продаж – 26,75 грн/$
Євро:
Купівля – 29,91 грн/€
Продаж – 29,99 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,68 грн/$
Продаж – 26,73 грн/$
Євро:
Купівля – 29,90 грн/€
Продаж – 29,97 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, довідковий курс долара в Україні на 25 червня встановився на позначці 26,65 грн. У такий спосіб він зріс на 4 копійки. Євро водночас подешевшало на 5 копійок і зупинилося на позначці 30,06 грн.