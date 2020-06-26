Гривня сильно подорожчала до євро, але подешевшала до долара

Довідковий курс долара в Україні на 26 червня встановився на позначці 26,70 грн. Таким чином він виріс на 4 копійки.

Євро при цьому подешевшав на 15 копійок і зупинився на позначці 29,91 грн.

Про це сказано на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 26 червня

100 доларів США – 2670 грн (+4 коп.)

100 євро – 2991 грн (-15 коп.)

Курс валют 26 червня (НБУ)

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 26,57 грн/$

Продаж – 26,80грн/$

Курс валют 26 червня (Мінфін)

Євро:

Купівля – 29,68 грн/€

Продаж – 30,15 грн/€

Курс валют 26 червня (Мінфін)

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,68 грн/$

Продаж – 26,75 грн/$

Курс валют 26 червня (kurs.com.ua)

Євро:

Купівля – 29,91 грн/€

Продаж – 29,99 грн/€

Курс валют 26 червня (kurs.com.ua)

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,68 грн/$

Продаж – 26,73 грн/$

Курс валют 26 червня (Мінфін)

Євро:

Купівля – 29,90 грн/€

Продаж – 29,97 грн/€

Курс валют 26 червня (Мінфін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, довідковий курс долара в Україні на 25 червня встановився на позначці 26,65 грн. Таким чином він виріс на 4 копійки. Євро при цьому подешевшав на 5 копійок і зупинився на позначці 30,06 грн.