Гривня побила світовий рекорд: в Bloomberg назвали наслідки падіння долара

Гривня стала світовим рекордсменом, зміцнившись за 2019 рік відносно до долара на 16,5%. Це знизило інфляцію, але сильно вдарило по бюджету – через те, що впали доходи від експорту.

Український бюджет 2019 року був спочатку сформований на основі курсу 28,2 грн/$. Пізніше його переглянули, підвищивши очікуваний курс на рівні 26,4 грн/$. Про це з посиланням на Bloomberg повідомляє УНІАН.

У понеділок, 30 грудня 2019 року курс становив 23,8 грн/$, що створило різницю в $1,6 млрд між очікуваними доходами бюджету і реальними зборами. Через це Кабміну довелося в грудні скоротити деякі витрати на розвиток. Також "Нафтогазу" наказали віддати до бюджету авансом 13 млрд грн дивідендів і інших платежів, які планували зібрати в 2020 році.

Курс валют

Міністр фінансів Оксана Маркарова, виступаючи у Верховній Раді, запевняла, що недостача "повністю під контролем" і не призведе до скорочення державних витрат. Однак, пише американське видання, існують сумніви, що цього вдасться уникнути.

"За словами директора компанії економічних досліджень Case Ukraine Дмитра Боярчука, у Києва "немає вибору" через його фіскальні зобов'язання перед МВФ. На його думку, у 2019 році доходи країни внаслідок цього скоротяться на 0,7% від ВВП, що змусить уряд відкласти фінансування деяких інфраструктурних проектів у 2020 році заради зменшення тиску на бюджет. Мінфін України не відповів виданню на запит про коментар", – сказано в публікації.

Зміцнення гривні пояснюється потоком грошей, які Україна отримала від продажу під великі відсотки іноземцям боргових облігацій. І це хвилює промисловість, яка орієнтована на експорт – в тому числі, аграріїв і металургів.

"Союзники президента Володимира Зеленського звинувачують НБУ в збереженні високого рівня процентної ставки і невтручання з метою стримати гривню. Вартість кредитів в Україні протягом останніх місяців було знижено. Але Нацбанк пояснює, що занадто швидке скорочення процентної ставки спричинить за собою нестійку економічну експансію. Відомство також зберігає гнучку валютну політику", – йдеться в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2020 році прогнозується прискорення зростання валового внутрішнього продукту до 3,3%. Водночас очікується уповільнення споживчої інфляції до 6%, свідчить проект Державного бюджету на 2020 рік.

Проект державного бюджету на 2020 рік передбачає зростання мінімальної зарплати на 550 гривень – до 4723 гривень. Одночасно з цим будуть підвищені і посадові оклади працівника за єдиною тарифною сіткою. З 1 січня наступного року вони повинні вирости до 2102 гривень. Це на 181 гривню більше, ніж в 2019 році.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов визнав, що Україна бідніша за Кубу.

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