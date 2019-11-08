"Долар за 24 скасовується": аналітик озвучив прогноз курсу валют до кінця року

Курс долара наступного тижня, починаючи з понеділка, 11 листопада, може піднятися до позначки 25 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL дав фінансовий аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко. За його словами, зниження вартості американської валюти, що дозволило гривні зміцнитися до 24,70 грн/$, навряд чи продовжиться. Нагадаємо, в п'ятницю, 8 листопада, середній курс у банках було встановлено на рівні 24,66 грн/$.

Аналітик стверджує, що винуватцем зростання гривні став аукціон ОВДП, який відбувся в понеділок. Через нього попит на гривню зріс, що знизило вартість долара в обмінниках. Однак поки очікувати формування тренду на зміцнення національної валюти цього року вже не варто.

"У ЗМІ витає інформація щодо відсутності успіхів у програмі з МВФ, а без неї додаткових кредитів і інвесторів ми з вами отримати не зможемо. У зв'язку з цим долар за 24 скасовується – щонайменше, до миті підписання угоди з МВФ. У разі її реалізації ми зможемо побачити підвищення попиту на наші облігації і, як наслідок, зростання гривні. В рамках цього тижня фактор МВФ буде тиснути на гривню і дозволить їй у парі з доларом відкотитися до значень у 25 гривень", – сказав Пархоменко.

Курс долара в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL :

31 липня гривня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!