Гривня може ослабнути: у Мінекономіки дали прогноз на початок 2020 року

У Міністерстві економіки очікують, що на початку 2020 року в Україні може ослабнути гривня і зрости інфляція.

За цих обставин до кінця 2019 року гроші будуть знецінюватися повільніше, ніж очікувалося. Про це йдеться в звіті про інфляцію за листопад 2019 року, який опубліковано на сайті Мінекономіки.

"Протягом I кварталу 2020 року формування інфляційного тренду буде відбуватися, насамперед, під впливом сезонності на продовольчому ринку, а також можливого тимчасового послаблення гривні", – стверджується в прогнозі.

Ризиком для національної валюти називають можливе припинення транзиту російського газу. Це може відбитися на обмінному курсі гривні. Також українській економіці може нашкодити зростання цін на нафту через конфлікти на Близькому Сході.

Курс долара в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Національний банк України в п'ятницю, 13 грудня, зафіксував офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 23,56 грн/$. Це є максимальним значенням за період з січня 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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