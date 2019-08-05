Готують жорсткий сценарій: розкриті плани нового Кабміну Зеленського

Закони про ринок землі в Україні можуть бути ухвалені до кінця 2019 року. Такі плани є у ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України Олексія Гончарука.

Про це заявив відомий політичний і громадський діяч, керівник Секретаріату президента за Віктора Ющенка Олег Рибачук в ефірі Еспресо.TV. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Що я чую від людини, яку називають кандидатом на прем'єра, від Олексія Гончарука. Він говорить, що вони ведуть інтенсивні переговори, щоб в Україні провести земельну реформу. До того ж провести не просто, а до кінця цього року", — сказав Рибачук .

За його даними, партія "Слуга народу" має домовленості зі Світовим банком, а також нею підготовлено три сценарії земельної реформи, за допомогою якої нова влада планує залучити великі інвестиції.

"Гончарук говорить, що радикальний сценарій земельної реформи дозволить збільшити ВВП країни на 3% у рік. Тільки земельна реформа! Майже подвоїти економічний ріст країни. М'яка ж реформа — це 0,5%. Але щось мені підказує, що будуть шукати найбільш ефективну реформу. Оце вже зараз на наших очах відбувається. І оці 254 голоси (парламентська фракція "Слуга народу". — Ред.), вони проголосують", — додав Рибачук.

У Зеленського хочуть відкрити ринок землі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці липня заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук повідомив, що зараз ведуться переговори зі Світовим банком щодо моделі відкриття ринку сільгоспземель в Україні. За його словами, "якщо цього не буде зроблено в цьому році, то в подальшому реалізувати це буде досить складно".

Вперше мораторій на продаж земель с/г призначення в Україні був введений в 2001 році. Відтоді його неодноразово продовжували, востаннє – до 2020 року.

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