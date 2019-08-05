Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Готують жорсткий сценарій: розкриті плани нового Кабміну Зеленського

3.3т Читати матеріал російською

Закони про ринок землі в Україні можуть бути ухвалені до кінця 2019 року. Такі плани є у ймовірного кандидата в прем'єр-міністри України Олексія Гончарука.

Про це заявив відомий політичний і громадський діяч, керівник Секретаріату президента за Віктора Ющенка Олег Рибачук в ефірі Еспресо.TV. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Що я чую від людини, яку називають кандидатом на прем'єра, від Олексія Гончарука. Він говорить, що вони ведуть інтенсивні переговори, щоб в Україні провести земельну реформу. До того ж провести не просто, а до кінця цього року", — сказав Рибачук .

Новини
Продаж землі в Україні: економіст пояснив, у чому помилка Зеленського

За його даними, партія "Слуга народу" має домовленості зі Світовим банком, а також нею підготовлено три сценарії земельної реформи, за допомогою якої нова влада планує залучити великі інвестиції.

"Гончарук говорить, що радикальний сценарій земельної реформи дозволить збільшити ВВП країни на 3% у рік. Тільки земельна реформа! Майже подвоїти економічний ріст країни. М'яка ж реформа — це 0,5%. Але щось мені підказує, що будуть шукати найбільш ефективну реформу. Оце вже зараз на наших очах відбувається. І оці 254 голоси (парламентська фракція "Слуга народу". — Ред.), вони проголосують", — додав Рибачук.

У Зеленського хочуть відкрити ринок землі

У Зеленського хочуть відкрити ринок землі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці липня заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук повідомив, що зараз ведуться переговори зі Світовим банком щодо моделі відкриття ринку сільгоспземель в Україні. За його словами, "якщо цього не буде зроблено в цьому році, то в подальшому реалізувати це буде досить складно".

Вперше мораторій на продаж земель с/г призначення в Україні був введений в 2001 році. Відтоді його неодноразово продовжували, востаннє – до 2020 року.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Ринок землі в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ринок землі в Україні
Особи
Олексій Гончарук Олег Рибачук
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України команда зе мораторій на землю
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel