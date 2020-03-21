Готують удар? У США задумалися про альянс з "нафтовим ворогом" Росії

У США хочуть створити альянс з нафтовиками Саудівської Аравії, щоб разом регулювати світові ціни на нафту.

У необхідності цього президента США Дональда Трампа переконують чиновники Міністерства енергетики. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Нагадаємо, в "Роснефти" вважають, що нафта скоро почне дорожчати і вже до кінця 2020 року вартість бареля може піднятися до $60. Зараз нафта торгується нижче позначки $28 за барель.

У США готують альянс проти Росії

У Міненерго США вважають, що це допоможе стабілізувати ціни на нафту, а також послабить співпрацю Саудівської Аравії з Росією. Також це може призвести до виходу саудитів з ОПЕК.

Газета пише, що можливі кілька варіантів нафтового союзу, один з яких передбачає використання національних запасів нафти.

За даними видання, план обговорюється в міністерстві, але ще не схвалений ні його керівництвом, ні Білим домом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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