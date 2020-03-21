Головна Новини
21 березня • оновлено в 15:59
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Готують удар? У США задумалися про альянс з "нафтовим ворогом" Росії

2.7т
Читати матеріал російською

У США хочуть створити альянс з нафтовиками Саудівської Аравії, щоб разом регулювати світові ціни на нафту.

У необхідності цього президента США Дональда Трампа переконують чиновники Міністерства енергетики. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Нагадаємо, в "Роснефти" вважають, що нафта скоро почне дорожчати і вже до кінця 2020 року вартість бареля може піднятися до $60. Зараз нафта торгується нижче позначки $28 за барель.

У США готують альянс проти Росії

У США готують альянс проти Росії

У Міненерго США вважають, що це допоможе стабілізувати ціни на нафту, а також послабить співпрацю Саудівської Аравії з Росією. Також це може призвести до виходу саудитів з ОПЕК.

Газета пише, що можливі кілька варіантів нафтового союзу, один з яких передбачає використання національних запасів нафти.

За даними видання, план обговорюється в міністерстві, але ще не схвалений ні його керівництвом, ні Білим домом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

  • 6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.

  • Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, які відбулися після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

  • Акції російських компаній на біржі у Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • Агентство Goldman Sachs спрогнозувало, що протягом II кварталу 2020 року вартість бареля нафти марки Brent впаде до $20. Це означає, що ціна російської Urals може скласти $15-16/барель.

  • Японський банк Mizuho передбачив падіння цін на нафту нижче за нуль. Там вважають, що вільні сховища дуже швидко заповняться, а виробникам доведеться доплачувати, щоб десь зберігати сировину.

  • Вартість бареля нафти марки Brent може впасти нижче $20 вже в середині квітня, а ціни на сорт WTI можуть опуститися аж до $15-17 бар.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
США
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
5
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Володимир Олександрович! Я Ярина Володимирівна из місто Хуст (Закарпатської області) мене вже 67! У нас 20 років немає гарячої води, зима приплив а батареї холодні, нужду справляє на вулиці, в лікарні немає навіть бинтів, майже вся моя пенсія йде на оплату ЖКГ. Хочу запитати: коли Керченський міст і Раїса розвалиться? Дай вам Бог здоров'я! СУГС! (три рази)...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Економіка Ринки та компанії

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги