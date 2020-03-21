Готують удар? У США задумалися про альянс з "нафтовим ворогом" Росії

У США хочуть створити альянс з нафтовиками Саудівської Аравії, щоб разом регулювати світові ціни на нафту.
У необхідності цього президента США Дональда Трампа переконують чиновники Міністерства енергетики. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Нагадаємо, в "Роснефти" вважають, що нафта скоро почне дорожчати і вже до кінця 2020 року вартість бареля може піднятися до $60. Зараз нафта торгується нижче позначки $28 за барель.
У США готують альянс проти Росії
У Міненерго США вважають, що це допоможе стабілізувати ціни на нафту, а також послабить співпрацю Саудівської Аравії з Росією. Також це може призвести до виходу саудитів з ОПЕК.
Газета пише, що можливі кілька варіантів нафтового союзу, один з яких передбачає використання національних запасів нафти.
За даними видання, план обговорюється в міністерстві, але ще не схвалений ні його керівництвом, ні Білим домом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.
6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.
Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, які відбулися після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.
Акції російських компаній на біржі у Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
Агентство Goldman Sachs спрогнозувало, що протягом II кварталу 2020 року вартість бареля нафти марки Brent впаде до $20. Це означає, що ціна російської Urals може скласти $15-16/барель.
Японський банк Mizuho передбачив падіння цін на нафту нижче за нуль. Там вважають, що вільні сховища дуже швидко заповняться, а виробникам доведеться доплачувати, щоб десь зберігати сировину.
Вартість бареля нафти марки Brent може впасти нижче $20 вже в середині квітня, а ціни на сорт WTI можуть опуститися аж до $15-17 бар.
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