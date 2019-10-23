Головна Новини
23 жовтня • оновлено в 16:24
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

"Є свідок": у гучній справі про підкуп слуг народу стався різкий поворот

1.1т Читати матеріал російською

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що у нього немає прямих доказів того, що членам партії пропонували $30 тис. за голосування на податковому Комітеті Верховної Ради.

Однак він готовий у четвер, 24 жовтня, привести на передачу "Право на владу" свідка, який може підтвердити, що такі пропозиції були. Про це Арахамія сказав на брифінгу після засідання Кабінету Міністрів. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Завтра на 1+1 мене запросили в передачу "Право на владу". Я туди приведу свідка, який в ефірі дасть свідчення про ці $30 тис. Це не шоу", – сказав Арахамія.

Новина доповнюється ...

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
6
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки