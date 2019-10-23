"Є свідок": у гучній справі про підкуп слуг народу стався різкий поворот

Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що у нього немає прямих доказів того, що членам партії пропонували $30 тис. за голосування на податковому Комітеті Верховної Ради.

Однак він готовий у четвер, 24 жовтня, привести на передачу "Право на владу" свідка, який може підтвердити, що такі пропозиції були. Про це Арахамія сказав на брифінгу після засідання Кабінету Міністрів. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Завтра на 1+1 мене запросили в передачу "Право на владу". Я туди приведу свідка, який в ефірі дасть свідчення про ці $30 тис. Це не шоу", – сказав Арахамія.

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