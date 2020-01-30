Готові збільшувати ціну: союзник України підтримав санкції проти Росії

Влада Канади готова й надалі посилювати санкції, введені проти Росії після анексії Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, коментуючи розширення канадських економічних штрафів проти Росії, повідомив Укрінформ.

"Санкції демонструють, що Канада та її союзники спільно засуджують незаконну анексію Росією Криму та нелегітимні вибори, проведені там минулої осені, а також те, що Канада й світова спільнота готові збільшувати ціну ігнорування міжнародного права та заснованого на правилах міжнародного порядку", – сказав Шампань.

Він додав, що "підтримка Канадою суверенітету й територіальної цілісності України залишається непохитною".

Санкції за Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 січня Євросоюз розширив санкції проти Росії за анексію Криму. Тепер під міжнародні обмеження потрапили ті, хто допомагав проводити "вибори" на півострові у вересні 2019 року.

29 січня США ввели нові санкції проти Росії через незаконну анексію українського Криму, додавши до переліку вісім прізвищ, а також компанію-оператора потягів на півострів "Гранд Сервіс Експрес".

29 січня Канада наклала санкції на громадян Росії за організацію незаконних виборів в окупованому Криму.

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