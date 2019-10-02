"Готові продовжити": Путін назвав умови для транзиту газу через Україну

Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін в ході Російської енергетичного тижня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нарешті, з приводу договору з прокачування газу через Україну: він теж повинен бути економічно доцільним для всіх учасників цього процесу. Там існують розвилки. Україна намагається імплементувати енергетичне законодавство Європи, і якщо вона зможе це зробити до закінчення року, то ми готові будемо працювати в рамках європейського законодавства і підпишемо договір на транзит з Україною відповідно до європейського законодавства", – сказав Путін.

Якщо Україна не прийме європейське законодавство, то Росія готова продовжити діючий контракт на прокачування газу.

"Якщо вона не зможе цього зробити – що цілком ймовірно, існують внутрішньоукраїнські законодавчі, та й політичні процедури, які ще потрібно українським партнерам пройти, це не дуже просто буде зробити – тоді ми просто готові продовжити на якийсь час, скажімо, на рік, існуючий контракт на прокачування", – сказав Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія готова відновити прямі поставки газу в Україну і укласти транзитний контракт по нормам ЄС.

25 вересня стало відомо, що Європа розраховує знайти рішення по організації транзиту російського газу по території України в жовтні і домовитися до кінця року.

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