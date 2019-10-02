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2 жовтня • оновлено в 17:59
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"Готові продовжити": Путін назвав умови для транзиту газу через Україну

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Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін в ході Російської енергетичного тижня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нарешті, з приводу договору з прокачування газу через Україну: він теж повинен бути економічно доцільним для всіх учасників цього процесу. Там існують розвилки. Україна намагається імплементувати енергетичне законодавство Європи, і якщо вона зможе це зробити до закінчення року, то ми готові будемо працювати в рамках європейського законодавства і підпишемо договір на транзит з Україною відповідно до європейського законодавства", – сказав Путін.

Якщо Україна не прийме європейське законодавство, то Росія готова продовжити діючий контракт на прокачування газу.

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"Якщо вона не зможе цього зробити – що цілком ймовірно, існують внутрішньоукраїнські законодавчі, та й політичні процедури, які ще потрібно українським партнерам пройти, це не дуже просто буде зробити – тоді ми просто готові продовжити на якийсь час, скажімо, на рік, існуючий контракт на прокачування", – сказав Путін.

"Готові продовжити": Путін назвав умови для транзиту газу через Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія готова відновити прямі поставки газу в Україну і укласти транзитний контракт по нормам ЄС.

25 вересня стало відомо, що Європа розраховує знайти рішення по організації транзиту російського газу по території України в жовтні і домовитися до кінця року.

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Тема
Поставки газу в Україну
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
транзит газу
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Мир Миру
Мир Миру
Дякувати Путіну, "чуйка" у нього на 100%. Але у зв"язку із майже готовністю "Північного потоку-2", у будь-якому випадку Україна розраховуватиме на ріст ВВП та ефективні зовнішні запозичення.
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Может все таки Россия никакой не агрессор?У агрессора газ не закупают.
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2
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филипп филипыч
филипп филипыч
и твэлы
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2
2
филипп филипыч
филипп филипыч
и уголь
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2
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филипп филипыч
филипп филипыч
дай хазу ахрессор!! а то какашки на лету замерзают когда мы срем у тебя под дверью))
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