Готові до будь-яких сценаріїв: у "Нафтогазі" розповіли про новий контракт із "Газпромом"

Україна готова підписати новий контракт із транзиту російського газу за європейськими правилами. РФ нав'язує невигідні умови, але навіть за умов зупинки поставок ми зможемо пережити зиму.

Про це сказав глава НАК "Нафтогаз-Україна" Андрій Коболєв у відео, опублікованому на сторінці компанії у Facebook. (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

На чому наполягає Україна і чого вимагає Росія

За словами Коболєва, зараз "Нафтогаз" є стороною чинного транзитного контракту. До кінця року компанія завершить відділення нового оператора ГТС (анбандлінг) і новий контракт за європейськими правилами "Газпром" підписуватиме вже з ним.

"Європейські правила критично важливі для української сторони, бо це додаткові гарантії, що контракт буде виконуватися. Прецеденти вже були, тож маємо підготуватись до будь-яких варіантів", – сказав Коболєв.

Російська сторона формально згодна на такі умови. Але при цьому там висувають низку вимог, які вкрай невигідні для нас.

"Росія вимагає від нас забути про виграні арбітражі, забути поточний арбітраж і штраф Антимонопольного комітету. Розмір бажаних російськими поступок – приблизно $22 млрд. За газпромівською логікою ми повинні відмовлятися від уже виграних грошей і перспектив отримання додаткових грошей, а потім уже розпочнеться реальний переговорний процес. В обмін на це нам нічого не запропонували. Так що нам немає сенсу відмовлятися від вже виграних грошей в обмін на незрозуміло що. Схоже, що російська сторона підводить нас до думки, що в принципі серйозно розмовляти про контракт не готова", – сказав Коболєв.

Єврокомісія, за словами Коболєва, повністю підтримує позицію України щодо контракту та теж проти того, щоб "обнулити" або забути арбітражні рішення, за якими Росія має заплатити величезні суми.

Що буде, якщо транзит припиниться

У "Нафтогазі" кажуть, що Україна готова до будь-якого сценарію. У 2019 році ми створили рекордні запаси газу – 21,7 млрд кубометрів. Також до можливого "газового шантажу" з боку Росії підготувалася Європа – там у сховища закачали 100 млрд кубометрів газу.

"Всі розуміють, що з великою вірогідністю "Газпром" через політичні мотиви може не підписати контракт і спробувати шантажувати як нас, так і європейських споживачів. Але великі запаси в українських і європейських підземках максимально перешкоджають реалізації такого сценарію", – сказав Коболєв.

Чи буде підписано контракт до 1 січня, за словами Коболєва, залежить від того, скільки часу "Газпром" готовий втрачати частку європейського ринку і наражатися на штрафи. Взимку 2014-2015 років, коли "Газпром" востаннє шантажував Європу, він втратив понад $5 млрд.

"Рішення про укладання чи неукладання угоди там ухвалює особа у Кремлі, і на які збитки він ладен піти – питання до нього. Ми ж будемо забезпечувати українських споживачів з ресурсів у сховищах, за необхідності можемо імпортувати ще за контрактами з гарантованою поставкою. І будемо продовжувати стягнення майже $3 млрд за завершеним арбітражем і боротися ще за $12 млрд у поточному арбітражі. Як свідчить практика, це дуже дієвий інструмент забезпечення інтересів України", – підсумував Коболєв.

Коболєв розповів, яка ситуація з новим контрактом

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