Готель "Дніпро" в центрі Києва перетворять на казино? Хто стоїть за найбільшою угодою

Готель "Дніпро" на вулиці Хрещатик у Києві за 1,1 млрд грн купила нібито українська компанія. При цьому офіційний власник змінився всього за півтора місяця до аукціону, попередній власник пов'язаний із гральним бізнесом, а той, хто видає себе за нового інвестора, отримував гроші від російського олігарха.

Про те, з ким пов'язаний новий власник готелю і що з ним може бути, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто стоїть за угодою "століття"

Відразу після продажу готелю "Дніпро" компанії "Смартленд" в ЗМІ з'явилися новини про те, що за покупкою стоїть депутат російської Держдуми Олександр Бабаков. Буквально через кілька днів з'явився нібито реальний новоспечений власник – кіберспортсмен Олександр Кохановський.

За версією Кохановського, готель перетворять у центр для кіберспортсменів (професійно грають у комп'ютерні ігри). Але насправді, якщо уважніше вивчити компанію і зв'язки "власників готелю", за спинами кіберспортсменів можна розглянути вуха російських олігархів і ділків азартного бізнесу.

Отже, компанією "Смартленд" володіє якийсь Максим Терещук. Але, що цікаво, компанію він отримав буквально за місяць до самих торгів. Ще до 2018-го, згідно з даними Opendatabot, компанія належала Ванхапелто Петтері.

До Терещука компанією володів Петтері. Виписка з реєстру Opendatabot

На відміну від Кохановського, Петтері не приховує, що заробляє на азартних іграх. Офіційний його статус – "професійний гравець у покер". Видання "Наші гроші" з'ясувало, що він пов'язаний із групою компаній "Olympic Entertainment Group", яка судиться з Україною через заборону азартних ігор у 2009 році. Такий зв'язок нібито доводиться участю Петтері в ролі коментатора й учасника у фестивалях, які організовувала група компаній.

З іншого боку, через самого Кохановського, заявленого власника готелю, також можна простежити зв'язки з росіянами. Він – співвласник і директор DreamTeam (займається управлінням кіберспортивними командами). Також він створив компанію ESForce, в яку російський мільярдер, відомий своїм лояльним ставленням до президента Володимира Путіна, Алішер Усманов інвестував $100 млн.

Як уже неодноразово писав OBOZREVATEL, російські підприємці дуже зацікавлені у виході на український ринок азартних ігор, який зовсім скоро стане легальним. У самому законі про легалізацію, який розробив скандальний бізнесмен Борис Баум, заклали певні преференції для росіян.

Цілком можливо, що замість обіцяного центру для кіберспортсменів у готелі "Дніпро" створять найбільше казино, гроші від якого будуть розподілятися між реальними закордонними бенефіціарами.

З одного боку, новий закон дозволяє відкривати казино в готелях. З іншого ж – якщо в "Дніпрі" справді можна буде грати в азартні ігри, то виникає логічне запитання: навіщо прикриватися комп'ютерними іграми, якщо плануєте заробляти на казино.

Росіяни не могли офіційно купити "Дніпро"

Якщо прикриття кіберспорту з урахуванням, що казино стануть легальними, викликає питання, то можливе прикриття російських коштів цілком можна зрозуміти. Річ у тому, що згідно із законом ні громадянин РФ, ні українець за російські інвестиції купити готель в Києві не міг.

З такою заявою виступив і глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко. "Законом прямо заборонено інвестувати в українські активи гроші, що мають російське походження. Зрозуміло, що і сам інвестор не може бути з країни-агресора. Відповідно, інвестор, який виграв аукціон, може отримати у власність готель" Дніпро "не раніше ніж пройде перевірку на відповідність вимогам законодавства, які чітко обмежують, хто може підписати договір із державою", – цитує чиновника пресслужба відомства.

Готель "Дніпро" tsn.ua

Щоб з'ясувати походження коштів покупця, Фонд держмайна направив запити в правоохоронні та інші державні органи. Спираючись на висновки компетентних структур, буде прийнято рішення: підписувати договір купівлі-продажу з переможцем аукціону чи ні.

"Сумнівний, з офшорних зон із непрозорою структурою власності і російський капітал не можуть брати участь в українській приватизації. Якщо раптом з'ясується, що переможець аукціону – росіянин або ж його капітал має російське або будь-яке інше сумнівне походження, Фонд держмайна не укладе з ним договір купівлі-продажу", – сказав Сенниченко.

Також він зазначив, що незалежно від результатів перевірки заставу за участь в аукціоні в сумі 10% від стартової ціни активу учасникам не повертається. Крім того, Фонд держмайна вніс пропозицію збільшити суму застави за участь в аукціоні з 10% до 30% від початкової вартості об'єкта.

"Разом із Prozorro ми написали проєкт відповідної постанови Кабміну. Ця ініціатива дасть можливість убезпечити державу від непорядного інвестора, російського інвестора і від бажання нечесних ділків всілякими способами пролізти в аукціони", – прояснив Сенниченко.