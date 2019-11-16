"Гонтарєва вбила мій банк": Бахматюк розповів, як отримав рефінансування НБУ

Власник VAB Банку Олег Бахматюк у відповідь на звинувачення НАБУ в змові з керівництвом Нацбанку з метою вивести видані на рефінансування гроші заявив, що контактів з ексглавою НБУ Валерією Гонтаревої і її колишнім першим заступником Олександром Пісарук у нього не було.

Більш того, за словами бізнесмена, саме Писарук з Гонтаревою "вбили його банки". "Писарук з Гонтаревою вбили мої банки. У мене з ними немає і не може бути жодних контактів. Наші відносини ворожі і всі це знають. Як ми з ними могли бути в змові?" – сказав він в інтерв'ю виданню "Країна".

Олег Бахматюк Latifundist.com

При цьому Бахматюк зазначив, що справа проти нього порушено за заявою Ірини Росс. Вона, за його словами, знаходиться в розшуку за шантаж на 500 тисяч доларів. "Крім того її спіймали на підробці 80 медичних віз – поцікавтеся в американському посольстві", – додав Бахматюк.

Довідка:

Рефінансування – кредит, який НБУ видає банкам для того, щоб підтримати їх платоспроможність. Коли у фінансової установи виникають складності, наприклад, відразу велика кількість клієнтів вирішують забрати депозити і виникає розрив ліквідності (залучених коштів не вистачає), Нацбанк може виділити дешевий кредит під заставу активів банку або його власника.

Банки, які отримують гроші на рефінансування, зобов'язані їх повернути протягом декількох років за узгодженим з НБУ графіком;

Як повідомляв OBOZREVATEL :

11 листопада з'явилася інформація про те, що працівники НАБУ прийшли до офісу Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Писарука, який раніше працював заступником ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

НАБУ і САП затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань працівників його компанії.

Генеральна прокуратура України підготувала підозри ексголові Національного банку України Валерії Гонтаревій, а також першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій.

Вищий антикорупційний суд заарештував трьох підозрюваних у справі про виведення 1,2 млрд грн кредиту НБУ, виданого VAB Банку – Андрія Яцюту, Аллу Шульгу і Миколу Каленського.

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