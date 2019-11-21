Гончарук відповів на нову пропозицію Росії: намагаються затягнути час для "Північного потоку-2"

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що російський "Газпром" пропонує підписати річний контракт на транзит газу тільки для того, щоб затягнути час.

Як пояснив глава Кабміну під час свого брифінгу, Україна ж готова продовжувати постачати російський газ до Європейського Союзу лише за умови, що контракт буде укладений на тривалий період і за європейськими стандартами, передає Уніан.

"Україна влаштує довгостроковий контракт, який, з одного боку, забезпечує повноцінне використання нашої ГТС, а з іншого – енергетичну безпеку України та Європи", – сказав він.

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"Ми повинні отримати не якийсь проміжний варіант на один рік, щоб росіяни могли закінчити свою інфраструктуру ("Північний потік-2". – Ред.) і потім політично тиснути на європейські країни та Україну. Ми хочемо прогнозованих, взаємовигідних, стабільних умов роботи з нашими європейськими партнерами за європейськими правилами", – наголосив він.

Нагадаємо, в ЄК вважають, що РФ і Україна мають підписати новий довгостроковий договір на значний обсяг газу. І на цьому все. "А ось ці спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує бажання Росії отримувати газові контракти за допомогою політичного тиску – неправда", – пояснили у "Нафтогазі".

Водночас РосЗМІ стверджують із посиланням на власні джерела, що нібито "Єврокомісія рекомендувала Києву з 2020 року повернутися до прямих закупівель російського газу обсягом близько 15 млрд кубометрів, щоб скоротити витрати на реверсні закупівлі того самого газу".

І це при тому, що напередодні росіяни запропонували Україні купувати газ зі знижкою у 25%. Але і цей варіант для нас невигідний, пояснив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко. "Європейські компанії можуть бронювати потужності української ГТС, європейські компанії можуть купувати російський газ на кордоні Україна-Росія, а потім продавати його в Україну за ціною, яка буде навіть нижчою, ніж зі знижкою 25%.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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