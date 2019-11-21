Гончарук відповів на нову пропозицію Росії: намагаються затягнути час для "Північного потоку-2"

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що російський "Газпром" пропонує підписати річний контракт на транзит газу тільки для того, щоб затягнути час.
Як пояснив глава Кабміну під час свого брифінгу, Україна ж готова продовжувати постачати російський газ до Європейського Союзу лише за умови, що контракт буде укладений на тривалий період і за європейськими стандартами, передає Уніан.
"Україна влаштує довгостроковий контракт, який, з одного боку, забезпечує повноцінне використання нашої ГТС, а з іншого – енергетичну безпеку України та Європи", – сказав він.
Україна виставила Німеччини ультиматум щодо "Північного потоку-2"
"Ми повинні отримати не якийсь проміжний варіант на один рік, щоб росіяни могли закінчити свою інфраструктуру ("Північний потік-2". – Ред.) і потім політично тиснути на європейські країни та Україну. Ми хочемо прогнозованих, взаємовигідних, стабільних умов роботи з нашими європейськими партнерами за європейськими правилами", – наголосив він.
Нагадаємо, в ЄК вважають, що РФ і Україна мають підписати новий довгостроковий договір на значний обсяг газу. І на цьому все. "А ось ці спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує бажання Росії отримувати газові контракти за допомогою політичного тиску – неправда", – пояснили у "Нафтогазі".
Водночас РосЗМІ стверджують із посиланням на власні джерела, що нібито "Єврокомісія рекомендувала Києву з 2020 року повернутися до прямих закупівель російського газу обсягом близько 15 млрд кубометрів, щоб скоротити витрати на реверсні закупівлі того самого газу".
І це при тому, що напередодні росіяни запропонували Україні купувати газ зі знижкою у 25%. Але і цей варіант для нас невигідний, пояснив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко. "Європейські компанії можуть бронювати потужності української ГТС, європейські компанії можуть купувати російський газ на кордоні Україна-Росія, а потім продавати його в Україну за ціною, яка буде навіть нижчою, ніж зі знижкою 25%.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Комітет Сенату США у липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.
Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.
Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".
Проєкт зіткнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема регулювання цього газопроводу.
Спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і щомісяця стає все дорожчим. Головною причиною була відмова у дозволі на будівництво з боку Данії. Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвали.
Однак 30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнхольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.
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