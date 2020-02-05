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7 лютого • оновлено в 08:54
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Гончарук урізав зарплати українських міністрів: скільки платитимуть

24.9т
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Кабінет Міністрів України прив'язав зарплати міністрів та інших топкерівників до середньої зарплати по країні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у середу, 5 лютого. "Справедливим буде прив'язати зарплати міністрів, заступників міністрів та інших високопосадовців до середньої зарплати по країні. Тобто якщо в усіх зарплата зменшуватиметься, то у високопосадовців теж", – написав Гончарук у своєму Telegram-каналі.

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Міністрам скоротили зарплати

Міністрам скоротили зарплати

Він додав, що зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п'яти середніх заробітних плат. Також у Кабміні припинять практику виплат по 200-400% премій – відтепер максимальна премія буде не більшою за один оклад.

Згідно з даними Держстату, середня зарплата в Україні у грудні 2019 року становила 12264 грн. Таким чином, міністрам платитимуть від 36792 грн до 61320 грн (з поправкою на актуальну середню зарплату по країні у той чи інший місяць).

"Більше того, уся інформація про зарплати керівництва Кабінету Міністрів буде публічною та оприлюднюватиметься щомісяця", – написав Гончарук.

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Також уряд звернувся до наглядової ради "Нафтогазу" з проханням утриматися від виплат великих премій керівництву компанії та розглянути питання про їхній перегляд у бік зменшення.

Зарплата у Кабміні у грудні 2019 року

Зарплата у Кабміні у грудні 2019 року

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міністр економічного розвитку й торгівлі України Тимофій Милованов нещодавно знову поскаржився на зарплати у Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

  • Милованов також поскаржився на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують у Кабміні, "підштовхують до корупції".

  • Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

  • У результаті міністерці освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 до 111 тисяч гривень.

  • Керівництво Міністерства культури України виписало собі зарплат і премій за підсумками грудня на суму понад 2 мільйони гривень.

  • Зокрема рекордні 497,7 тисячі гривень отримав Державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. При цьому перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч гривень, заступниця міністра Ірина Подоляк – майже 395 тисячі гривень.

  • Голова Міністерства культури України Володимир Бородянський пояснив виплату високих зарплат і премій керівництву відомства у грудні тим, що державна служба має пропонувати фахівцям винагороду, не нижчу за середню медіану ринку.

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Читайте всі новини по темі "Зарплати в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Зарплати в Україні Декларації про доходи чиновників
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
зарплата
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Какая разница, что зряплату уменьшили, они ж себе премию в300-400% выписывают
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Люсяо Люся, Тебе то что до этого? Тебе безвиз дали, дали тебе право драить пшековский толчёк и не платить за это)))) Или ты tvaрь неблагодарная? Пся крев))))
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
А ще краще - до середньої по галузі, якою керує міністр. І ще питання наявності прихованих виплат залишається. А загалом показово - свавілля влади обмежується тільки потужним впливом громадскості.
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Обов*язково подивись і зроби перепост ЗЕЛЕНСКИЙ ПОШЁЛ ВА-БАНК НОВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА НАС ЗАВЕЛИ! https://www.youtube.com/watch?v=j8Oxtvnj9Nk
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