Гончарук урізав зарплати українських міністрів: скільки платитимуть

Кабінет Міністрів України прив'язав зарплати міністрів та інших топкерівників до середньої зарплати по країні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у середу, 5 лютого. "Справедливим буде прив'язати зарплати міністрів, заступників міністрів та інших високопосадовців до середньої зарплати по країні. Тобто якщо в усіх зарплата зменшуватиметься, то у високопосадовців теж", – написав Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Міністрам скоротили зарплати

Він додав, що зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п'яти середніх заробітних плат. Також у Кабміні припинять практику виплат по 200-400% премій – відтепер максимальна премія буде не більшою за один оклад.

Згідно з даними Держстату, середня зарплата в Україні у грудні 2019 року становила 12264 грн. Таким чином, міністрам платитимуть від 36792 грн до 61320 грн (з поправкою на актуальну середню зарплату по країні у той чи інший місяць).

"Більше того, уся інформація про зарплати керівництва Кабінету Міністрів буде публічною та оприлюднюватиметься щомісяця", – написав Гончарук.

Також уряд звернувся до наглядової ради "Нафтогазу" з проханням утриматися від виплат великих премій керівництву компанії та розглянути питання про їхній перегляд у бік зменшення.

Зарплата у Кабміні у грудні 2019 року

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністр економічного розвитку й торгівлі України Тимофій Милованов нещодавно знову поскаржився на зарплати у Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

Милованов також поскаржився на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують у Кабміні, "підштовхують до корупції".

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

У результаті міністерці освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 до 111 тисяч гривень.

Керівництво Міністерства культури України виписало собі зарплат і премій за підсумками грудня на суму понад 2 мільйони гривень.

Зокрема рекордні 497,7 тисячі гривень отримав Державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. При цьому перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч гривень, заступниця міністра Ірина Подоляк – майже 395 тисячі гривень.

Голова Міністерства культури України Володимир Бородянський пояснив виплату високих зарплат і премій керівництву відомства у грудні тим, що державна служба має пропонувати фахівцям винагороду, не нижчу за середню медіану ринку.

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